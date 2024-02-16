З 15 лютого в Україні ввели нову заборону - за порушення якої доведеться відповідати. Зокрема за порушення передбачено штраф у розмірі тисяч гривень, а також просять повідомляти про порушення на гарячу лінію. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу.

Активність щуки під час нересту починається при температурі води 3-5°C, що нижче, ніж у більшості інших видів риб. Цього року заборона на вилов діятиме з 15 лютого до 31 березня. У випадку потрапляння щуки на гачок під час риболовлі, інспекція рекомендує обережно випустити її назад у водойму.

Нерестова заборона на вилов щуки повинна охоплювати не лише період відкладення ікри, але й час переднерестової активності. Це пов'язано з тим, що перед самим нерестом щуки відбувається переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. Плідники щуки особливо потребують захисту під час масових нерестових міграцій, коли вона стає дуже вразливою до вилову.

За незаконний вилов щуки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, а також відшкодування завданих збитків рибному господарству. Відшкодування за одну незаконно зловлену рибину становить 3 468 гривень.

Порушення правил рибальства просять повідомляти за номерами: +38 (098) 429-86-90, (0362) 62-00-33.

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