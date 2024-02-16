С 15 февраля в Украине ввели новый запрет – за нарушение которого придется отвечать. В частности, за нарушение предусмотрен штраф в размере тысяч гривен, а также просят сообщать о нарушении на горячую линию. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Активность щуки во время нереста начинается при температуре воды 3-5°C ниже, чем у большинства других видов рыб. В этом году запрет на отлов будет действовать с 15 февраля по 31 марта. В случае попадания щуки на крючок во время рыбалки инспекция рекомендует осторожно выпустить ее обратно в водоем.

Нерестовый запрет на отлов щуки должен охватывать не только период отложения икры, но и время преднерестовой активности. Это связано с тем, что перед нерестом щуки происходит преднерестовая миграция, во время которой происходит окончательное созревание икры у самок и молок у самцов. Питомники щуки особенно нуждаются в защите во время массовых нерестовых миграций, когда она становится очень уязвимой к отлову.

За незаконный отлов щуки предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также возмещение нанесенного ущерба рыбному хозяйству. Возмещение за одну незаконно пойманную рыбу составляет 3468 гривен.

Нарушения правил рыболовства просят сообщать по номерам: +38 (098) 429-86-90, (0362) 62-00-33.

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