Компенсация за погребение военного будет выплачена одному члену семьи согласно установленному закону, говорится в постановлении Кабмина.

Сумма этой компенсации может составлять до 15 миллионов гривен, а также включает в себя денежную помощь на расходы захоронения бойца. Размер этой помощи рассчитывается в соответствии с суммой пяти прожиточных минимумов в месяц на одного человека. Согласно решению правительства об обеспечении военнослужащих, эти средства могут использоваться на расходы, связанные с ритуальными услугами и строительством надгробий. В 2024 году прожиточный минимум составляет 2920 гривен в месяц на человека.

военный

Размер этой компенсации будет определен, учитывая прожиточный минимум на момент смерти военного. Важно отметить, что эта выплата будет производиться только одному члену семьи. Кроме того, согласно закону о погребении и похоронном деле, родственникам умершего бойца необходимо предоставить определенные документы, в частности:

  1. Медицинское свидетельство о смерти, выданное медицинским учреждением.
  2. Свидетельство о смерти и справка о смерти, полученные в соответствующем органе регистрации актов гражданского состояния или в управлении исполнительного органа местной власти, консульском учреждении или дипломатическом представительстве Украины.
  3. Выписка из реестра о смерти.

Инцидент в воинской части Николаевской области

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: в Раде хотят установить "таксу" на бронирование, какие суммы обсуждают

Украинцы с 15 февраля могут получить огромный штраф за одно неправильное действие: кого и за что накажут

Украинцы могут хорошо заработать, продав 2 копейки: как выглядит монета ценная монета