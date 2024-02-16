Компенсация за погребение военного будет выплачена одному члену семьи согласно установленному закону, говорится в постановлении Кабмина.

Сумма этой компенсации может составлять до 15 миллионов гривен, а также включает в себя денежную помощь на расходы захоронения бойца. Размер этой помощи рассчитывается в соответствии с суммой пяти прожиточных минимумов в месяц на одного человека. Согласно решению правительства об обеспечении военнослужащих, эти средства могут использоваться на расходы, связанные с ритуальными услугами и строительством надгробий. В 2024 году прожиточный минимум составляет 2920 гривен в месяц на человека.

Размер этой компенсации будет определен, учитывая прожиточный минимум на момент смерти военного. Важно отметить, что эта выплата будет производиться только одному члену семьи. Кроме того, согласно закону о погребении и похоронном деле, родственникам умершего бойца необходимо предоставить определенные документы, в частности:

Медицинское свидетельство о смерти, выданное медицинским учреждением. Свидетельство о смерти и справка о смерти, полученные в соответствующем органе регистрации актов гражданского состояния или в управлении исполнительного органа местной власти, консульском учреждении или дипломатическом представительстве Украины. Выписка из реестра о смерти.

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