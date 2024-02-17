Столовые приборы из нержавеющей стали, как следует из названия, — это особый вид металла, который нелегко ломается, ржавеет или оставляет пятна.

Во время использования или со временем ваша посуда из нержавеющей стали, скорее всего, запачкается и потускнеет, потеряв свой блеск и чистый вид. Чтобы очистить столовые приборы, вы можете воспользоваться посудомоечной машиной или, возможно, придется использовать ручные методы, чтобы удалить стойкие пятна и накопления. После этого, приложив немного дополнительных усилий, вы сможете вернуть своей посуде блеск.

Как очистить столовые приюоры от стойких пятен и накоплений

Создайте свой очистительный раствор. В небольшом блюдце, тарелке, миске или контейнере смешайте соду и жидкое мыло, пока они не образуют пасту. Эта комбинация отлично подходит для удаления сильных загрязнений и сложных пятен.

Небольшое количество имеет большое значение, и вы всегда можете смешать больше, поэтому вы можете сначала приготовить небольшое количество, чтобы предотвратить выпадение впустую.

Используйте палец или инструмент для перемешивания, например ложку, чтобы тщательно перемешать пищевую соду и мыло, пока паста не станет однородной.

Нанесите моющую пасту на столовые приборы. Вы можете очистить столовые приборы по одному, чтобы ничего не пропустить, или вы можете сделать все это одновременно, чтобы сэкономить время. Осторожно протрите пастой на загрязненных участках с помощью нейлонового скрабера или щетки с мягкой щетиной, чтобы удалить мусор и грязь.

Если вы пытаетесь сэкономить время, очищая столовые приборы большой партией, вы можете использовать ванну или ведро, чтобы удерживать столовое серебро и хранить чистящую пасту.

Использование этой специальной моющей пасты особенно полезно для удаления подгоревших следов и темных пятен из столовых приборов. Однако для удаления метки может потребоваться некоторое время и усилия.

Очистите остатки пятен. Даже после тщательной чистки пищевой содой/пастой для мытья посуды на столовых приборах могут остаться пятна. Если это ваш случай, используйте чистый нейлоновый скраб или щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить их неразбавленным белым уксусом.

Поверхность посуды из нержавеющей стали со временем может поцарапаться и помутнеть абразивными чистящими средствами. Даже если вы используете нейлоновый скраб или щетку с мягкой щетиной, осторожно очищайте загрязненные участки.

Промойте и высушите очищенные столовые приборы. После удаления остатков пищи, пятен и других загрязнений вы почти кончили. Промойте столовые приборы под водой, а затем воспользуйтесь мягкой сухой тряпкой для посуды, чтобы удалить излишки влаги, поскольку высушивание рук поможет предотвратить образование пятен.

Если во время сушки ваше полотенце стало особенно влажным, замените его на новое, чистое и сухое.

Источник: wikihow

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