Мобилизация в Украине продолжается, тем временем защитник сообщил, сколько, по его мнению, нужно призвать украинцев из каждой области.

Сейчас идет доработка нового законопроекта о мобилизации в Украине.

Майор ВСУ Егор Чечеринда считает, что новый законопроект принимают слишком долго.

По его словам, армия нуждается в пополнении по крайней мере на 10 тысяч человек от каждой области.

"Нужно осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки. Нашему войску нужны люди", – заявил Чечеринда.

Также Чечеринда добавил, что около 10 тысяч человек следует мобилизовать в Украине из каждой области.

"Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отвергнуть оккупированные регионы, остается 23.250 тысяч (нужно в армии – ред.) – значит по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей", – сообщил Чечеринда.

Майор ВСУ назвал ухилянтов, незаконно пересекших границу во время мобилизации в Украине - "де-факто преступниками", потому что "уклонение – это преступление в условиях войны".

"Если мобилизовать депутатов, судей, прокуроров, их сыновей, братьев, сватов, то как раз наберется тех нужных 500 тысяч. А простые работяги, которые остались пусть огороды сажают, потому что умираем еще с голоду",

"Война закончится тогда, когда на фронте будут все депутаты, министры, судьи, прокуроры, олигархи и их дети",

"Прекратите относиться к простым людям как к ресурсу... Ищите ресурсы среди силовиков..." - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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