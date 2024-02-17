Деруны – одно из самых любимых и популярных блюд среди украинцев, потому что оно очень вкусное, питательное и достаточно простое в приготовлении.

Деруны – это прекрасное блюдо на скорую руку, когда есть такие базовые продукты, как картофель, яйца и лук. Подают деруны со сметаной, шкварками, брынзой или ряженкой. А также с мясом или грибами.

Золотистые и ароматные деруны традиционно делают из тертого картофеля. Но есть и другие варианты блюда, которое получается очень нежным, питательным и ароматным.

Это деруны из кабачков. Такие деруны готовятся без добавления в тесто сметаны или кефира.

Деруны из кабачков.

Так, для их приготовления понадобятся следующие ингредиенты 2 яйца, 3 ст.л.мука, укроп, 2 зубчика чеснока, соль и перец.

Ход приготовления дерунов из кабачков очень простой: натереть кабачки на большой терке и слить из них лишний сок.

В потертые кабачки вбить два яйца, добавить муку, посолить и добавить перец по вкусу. Перемешать, добавить пропущенный через пресс чеснок и порезанный укроп.

Деруны из кабачков.

Жарим на разогретой с подсолнечным маслом сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

Деруны из кабачков – это отличный вариант как для завтрака, так и просто на закуску к обеду или ужину. Блюдо можно подавать со сметаной или несладким йогуртом.

Отметим, что кабачки содержат много воды и практически не имеют жиров, что делает их отличным выбором для людей, которые следят за весом.

В кабачках много витаминов, таких как витамин C, витамин К и витамины группы B, а также минералов, например калий и марганец.

Деруны из кабачков.

Кабачки богаты клетчаткой, которая способствует здоровью пищеварительной системы, помогая в усовершенствовании перистальтики кишечника.

Кабачки можно запекать, жарить, варить, добавлять в супы или салаты, что делает их универсальным продуктом для приготовления разнообразных, вкусных и полезных блюд.

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