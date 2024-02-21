Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт идеального соуса к картофелю, который готовится очень быстро и просто.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить соус тартар. Он отлично подходит к любым рыбным блюдам, картофельным, к разнообразным сэндвичам и котлетам.

Владимир Ярославский

Для приготовления соуса тартар Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • яичные желтки – 2 шт.
  • горчица зернами – 30 г
  • соль – 4 г
  • сахар – 10 г
  • растительное масло (без запаха) – 300 г
  • укроп – 10 г
  • винный уксус – 5 г (можно заменить на лимонный сок)
  • каперсы - 20 лет
  • корнишоны – 40 г
  • свежие огурцы – 40 г
  • греческий йогурт или сметана – 100-120 г
  • зеленый лук – 10 г

Но с составом можно экспериментировать, изменяя пропорции и добавляя свои любимые ингредиенты, например, вяленые томаты, несколько капель соуса барбекю или острого соуса, перец, эстрагон и т.д.

Сначала начинаем готовить соус, как майонез. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в одной миске смешивает желтки с горчицей, солью и сахаром и венчиком сбивает в пену.

После этого тонкой струйкой начинаем добавлять растительное масло (в идеале брать масло виноградных косточек, но подойдет и оливковое, и подсолнечное) и активно перемешиваем, чтобы получить эмульсию.

Владимир Ярославский

Далее, когда добавим все масло и соус загустеет, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет уксус, измельченные каперсы, корнишоны, свежие огурцы, укроп, зеленый лук, а также йогурт или сметану.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что соус сразу будет жидковат, но загустеет в холодильнике. Максимально его вкус раскроется через несколько часов после приготовления.

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