Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать вкусный чизкейк по простому рецепту, а также дал несколько полезных советов.
Ингредиенты:
- 500 г сыра Филадельфия
- 100 г сахара
- 200 г яиц (4 шт средних или 3 крупных + 1 желток)
- 160 г сливок 30-35%
- Ваниль или экстракт ванили по желанию
Инструкции:
Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Разминаем крем-сыр лопаткой, добавляем яйца, сахар, перемешиваем венчиком, добавляем сливки и снова венчиком делаем равномерную смесь. Не нужно слишком много взбивать, просто хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, влейте смесь в форму, выложенную пергаментом, и разогретую до 220 градусов. Выпекайте 20-21 минуту, следите, чтобы корочка стала горящей с карамельным привкусом.
Остудите чизкейк и дайте ему выстоять в холодильнике хотя бы 3-4 часа.
После охлаждения нарежьте и наслаждайтесь сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками.
Подсказка: чтобы придать чизкейку особый вкус, можно заменить 7-10% крем-сыра на сыр с голубой плесенью, Бри или мягкий козий сыр, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.
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