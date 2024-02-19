Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать чизкейк с добавлением сливок.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать вкусный чизкейк по простому рецепту, а также дал несколько полезных советов.

Ингредиенты:

500 г сыра Филадельфия

100 г сахара

200 г яиц (4 шт средних или 3 крупных + 1 желток)

160 г сливок 30-35%

Ваниль или экстракт ванили по желанию

Инструкции:

Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Разминаем крем-сыр лопаткой, добавляем яйца, сахар, перемешиваем венчиком, добавляем сливки и снова венчиком делаем равномерную смесь. Не нужно слишком много взбивать, просто хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, влейте смесь в форму, выложенную пергаментом, и разогретую до 220 градусов. Выпекайте 20-21 минуту, следите, чтобы корочка стала горящей с карамельным привкусом.

Остудите чизкейк и дайте ему выстоять в холодильнике хотя бы 3-4 часа.

После охлаждения нарежьте и наслаждайтесь сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками.

Подсказка: чтобы придать чизкейку особый вкус, можно заменить 7-10% крем-сыра на сыр с голубой плесенью, Бри или мягкий козий сыр, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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