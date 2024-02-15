Так, Салтовский РТЦК и СП Харькова направил повестку бойцу бригады "Азов" Нацгвардии, который уже 21 месяц находится в плену.
Об этом сообщила супруга пленного защитника Украины Анна Байда.
Анна тоже военнослужащая и воюет в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.
"Салтовский РТЦК и СП г. Харькова так любит моего мужа, бойца бригады "Азов" НГУ, защитника Мариуполя, который после выхода из Азовстали уже 21 месяц находится в плену, который на 14 февраля прислал ему валентинку в виде повестки", - сообщила Анна на своей странице в Facebook.
По словам военнослужащей, вопрос с повесткой для пленника защитника сотрудники РТЦК не спешат решать.
Как сообщила Анна, на ее звонок очередной РТЦК предложил взять отпуск и приехать в Харьков, чтобы решить вопрос.
"Напоминаю, почти два года плена - районный военкомат даже не знает, что человек на службе", - возмущается военная.
К слову, разведчица Ярина Черногуз уже четыре года служит в ВСУ.
Черногуз считает, что около 100 тысяч женщин покроют потребности армии.
По мнению Черногуз, каждая украинка может быть полезна на фронте, потому что это доказали на практике многие действующие военные и ветеранки.
В частности, женщина может стать пилотом или штурманом дрона или боевым медиком.
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