Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить крылышки с перчинкой и подготовить вкусную панировку.
Ингредиенты:
- 1 кг крылышек
- 30 г соли
- 1 литр воды
- 0.5 ч.л. молотого острого красного перца (каенский)
- Шрирача (по желанию)
Для панировки:
- 200 г муки
- 100 г кукурузного крахмала
- 1 ч.л. молотого острого красного перца
- 2 ч.л. сухого чеснока
- 1 ч.л. сухого орегано
- 0.5 ч.л. копченой паприки (по желанию)
- 0.5 ч.л. смеси карри
- Немного соли
Для кляра:
- 150 г смеси панировочных ингредиентов
- 200 г воды
- 1 яйцо
Приготовление:
Разделите крылышки по суставу.
Растворите соль в воде, добавьте перец и шрирачу. Замаринуйте крылышки в этой смеси в холодильнике на 6-8 часов, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Промойте и обсушите крылышки.
Смешайте ингредиенты для панировки. Отделите 150 г смеси.
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте в оставшуюся панировочную смесь воду и яйцо, хорошо перемешайте.
Обваляйте каждое крылышко сначала в кляре, затем в муке со специями.
Обжаривайте крылышки во фритюре при 170 градусах до золотистой корочки (около 4 минут для маленьких и 4.5 минут для больших крылышек).
Выложите готовые крылышки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Проверьте, что крылышки готовы внутри, прежде чем подавать, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
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