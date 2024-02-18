Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский дал рецепт острого блюда с мясом.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить крылышки с перчинкой и подготовить вкусную панировку.

Ингредиенты:

1 кг крылышек

30 г соли

1 литр воды

0.5 ч.л. молотого острого красного перца (каенский)

Шрирача (по желанию)

Для панировки:

200 г муки

100 г кукурузного крахмала

1 ч.л. молотого острого красного перца

2 ч.л. сухого чеснока

1 ч.л. сухого орегано

0.5 ч.л. копченой паприки (по желанию)

0.5 ч.л. смеси карри

Немного соли

Для кляра:

150 г смеси панировочных ингредиентов

200 г воды

1 яйцо

Приготовление:

Разделите крылышки по суставу.

Растворите соль в воде, добавьте перец и шрирачу. Замаринуйте крылышки в этой смеси в холодильнике на 6-8 часов, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Промойте и обсушите крылышки.

Смешайте ингредиенты для панировки. Отделите 150 г смеси.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте в оставшуюся панировочную смесь воду и яйцо, хорошо перемешайте.

Обваляйте каждое крылышко сначала в кляре, затем в муке со специями.

Обжаривайте крылышки во фритюре при 170 градусах до золотистой корочки (около 4 минут для маленьких и 4.5 минут для больших крылышек).

Выложите готовые крылышки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Проверьте, что крылышки готовы внутри, прежде чем подавать, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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