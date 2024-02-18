Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить крылышки с перчинкой и подготовить вкусную панировку.

Ингредиенты:

  • 1 кг крылышек
  • 30 г соли
  • 1 литр воды
  • 0.5 ч.л. молотого острого красного перца (каенский)
  • Шрирача (по желанию)

Для панировки:

  • 200 г муки
  • 100 г кукурузного крахмала
  • 1 ч.л. молотого острого красного перца
  • 2 ч.л. сухого чеснока
  • 1 ч.л. сухого орегано
  • 0.5 ч.л. копченой паприки (по желанию)
  • 0.5 ч.л. смеси карри
  • Немного соли

Для кляра:

  • 150 г смеси панировочных ингредиентов
  • 200 г воды
  • 1 яйцо

мастер-шеф, эктор-хименес

Приготовление:

Разделите крылышки по суставу.

Растворите соль в воде, добавьте перец и шрирачу. Замаринуйте крылышки в этой смеси в холодильнике на 6-8 часов, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Промойте и обсушите крылышки.

Смешайте ингредиенты для панировки. Отделите 150 г смеси.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте в оставшуюся панировочную смесь воду и яйцо, хорошо перемешайте.

Обваляйте каждое крылышко сначала в кляре, затем в муке со специями.

Обжаривайте крылышки во фритюре при 170 градусах до золотистой корочки (около 4 минут для маленьких и 4.5 минут для больших крылышек).

Выложите готовые крылышки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Проверьте, что крылышки готовы внутри, прежде чем подавать, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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