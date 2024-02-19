По этому рецепту сырники получатся идеальными – нежными, жареными и ароматными.

Для идеальных сырников нужно совсем немного ингредиентов и удачный, проверенный рецепт.

Таким рецептом и решила поделиться фудблогер и автор кулинарной страницы «buba_foodie».

«О, если бы вы знали, сколько у меня было неудачных попыток приготовить сырники… Наконец-то я научилась и могу с уверенностью сказать, что по моему рецепту у вас точно получатся идеальные сырники», – говорит автор страницы.

Рецепт сырников.

Ингредиенты для сырников понадобятся следующие – 300 г творога (9% жирности), 1 желток, 1 ст. л. сахара, 1.5 ст. л. манной крупы, 1 ст. л. кукурузного крахмала, щепотка соли.

Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на 1 порцию – 6 шт. сырников.

«Для приготовления сырников выберите в магазине творог 9% жирности, если он слишком влажный, то его нужно отжать», – посоветовала фудблогер.

Шаг первый – в глубокой миске перетрите сыр через мелкое сито, чтобы сырники были нежными и однородными по текстуре.



Далее добавьте в сыр сахар, манную крупу, крахмал, соль и желток, перемешайте до получения однородной массы.

Рецепт сырников.

Затем необходимо накрыть тесто пленкой и оставить на 1 час.

Следующий шаг – выложите тесто на хорошо присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску. Нарежьте ее на 6 равных частей.

«Каждую часть накройте стаканом и начните водить по кругу, формируя сырник. Переверните сырник и повторите прием со стаканом еще раз», - посоветовала фудблогер.

Рецепт сырников.

Сковороду с подсолнечным маслом нужно разогреть на среднем огне.

Жарить сырники необходимо по две минуты с каждой стороны.

«Готовые сырники переложите на тарелку. Подавайте со сметаной и свежими ягодами», - посоветовал автор кулинарной страницы.

Рецепт сырников.

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