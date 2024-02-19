"Ароматную, сочную морковь по-корейски можно быстро и без особого труда приготовить дома."

По некоторым рецептам, морковь по-корейски можно приготовить максимум за 10 минут.

Таким способом приготовления и поделилась автор кулинарного блога «danilchenko_77».

«Дешевле и вкуснее, чем в магазине», - говорит об этом рецепте блоггер.

Для приготовления моркови по-корейски нужны такие ингредиенты: морковь 1 кг, уксус 4-5 ст.л, сахар 3 ст.л, чеснок 1-2 зубчика, молотый кориандр и черный перец, растительное масло 200 мл, соль 1 ч. л.

Морковь по-корейски.

Морковь необходимо почистить, добавить сахар, уксус, чеснок и специи.

«Я всегда заливаю холодным маслом, и все получается супер вкусно, горячим мне понравилось меньше», - отметила блогер.

Такую морковь можно сразу подавать на стол, а можно подождать – чем дольше она будет мариноваться, тем лучше.

Морковь по-корейски может стоять в холодильнике до 1,5 недели, но, по словам фудблогера, такого никогда не бывает.

«Мы в первые два-три дня ее съедаем, очень вкусная получается», – говорит она.

Морковь по-корейски.

В комментариях к рецепту подписчики решили поделиться своими секретами приготовления моркови по-корейски:

«Чтобы была вкусная морковь, надо сначала натереть и посолить, и помять морковь, лишний сок слить. Затем насыпать специй и залить горячим маслом (с пожаренным луком до золотистости). Только этот рецепт самый вкусный, как у корейцев»,

«Делаю маринад: подогреваю в масле все специи, соль, сахар, чеснок и заливаю морковь, добавляю уксус, перемешиваю и в холод на сутки»,

«Вкуснее с холодным маслом».

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