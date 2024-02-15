Мы делимся несколькими методами быстрой и тщательной очистки дверцы и ручек духовки от профессионалов, поэтому выбирайте свой любимый и начинайте.

Не знаете как очистить духовку или с чего начать? Это может показаться потрясающим, но награда – блестящая чистая печь – и обещание лучшего вкуса пищи – делает это достойным усилий. К счастью, глубокое очищение духовки не так страшно, как вы думаете.

Как очистить ручки духовки

Чтобы протереть ручки, используйте тряпку из микрофибры.

Простая влажная тряпка из микрофибры, использованная на ручках и вокруг них, поможет. Если работа этого требует, используйте тряпку с немного мыла или одноразовую салфетку.

Избегайте распыления прямо на ручки.

Шимек предостерегает от опрыскивания ручек духовки непосредственно бытовым моющим средством. "Жидкость может попасть за ручки и переключатели и запереть панель управления", - говорит он. «Вместо этого сбрызните тряпку жидким очистителем, а затем потрите элементы управления, чтобы предотвратить замыкание».

Как очистить стеклянную дверцу духовки

Смешайте пищевую соду в пасту и нанесите.

Стеклянная дверца вашей духовки нуждается в более деликатном подходе, чем решетки, поскольку стекло более восприимчиво к царапинам. Это означает пропустить абразивные продукты и использовать менее агрессивную чистящую технику.

«Чтобы очистить стекло дверцы духовки, не поцарапав его, смешайте пищевую соду и воду для получения густой пасты. Щедро нанесите пасту на стекло и дайте ей постоять 20 минут», — говорит Самсон. После этого осторожно протрите пасту салфеткой из микрофибры, тщательно промойте водой и вытрите насухо для блестящего блеска.

Протрите стекло средством для мытья стекла.

Кроме того, вы можете брызнуть на мыльную воду или чистящее средство. Чтобы завершить работу, используйте обычный очиститель для стекла или немного разбавленного уксуса и мягкую ткань для дополнительного блеска.

Удалите пыль и мусор со скрытых мест.

Иногда стеклянная дверца духового шкафа состоит из двух кусков стекла, что со временем может привести к накоплению крошек, пыли или полос жира. Это то, что вы можете легко очистить, хотя это требует нескольких дополнительных шагов.

Сначала откройте дверцу и положите ее на ногу для поддержки, а затем открутите верхнюю часть двери. (Позволив дверцу опираться на ваши ножки, вы предотвратите их падение и разбиение.) После откручивания вы получите доступ к промежуточным слоям духовки. Для уборки пыли и крошек используйте вакуумный шланг с небольшой насадкой. Для очищения жира используйте влажную губку с длинной ручкой. (В качестве альтернативы Бристоу рекомендует использовать мерило с прикрепленной влажной тряпкой.)

Источник: realsimple

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