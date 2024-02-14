Мокрая, влажная среда может вызвать накопление, поэтому важно часто мыть плитку в ванной комнате, чтобы избежать чрезмерного развития плесени. Ниже мы попросили экспертов предоставить лучшие советы и подсказки о том, как очистить плитку в ванной, чтобы она оставалась блестящей и не оставляла мыльный налет.
Что тебе нужно
Чтобы очистить плитку в ванной вдоль стен:
- Перчатки
- Губка
- Тряпки
- Зубная щетка или маленькая щетка с мягкой щетиной
- Лимонный сок, белый уксус или нежное мыло
- Пищевая сода
- вода
- Ракель
- Распылитель
Чтобы очистить плитку в ванной на полу:
- Швабра
- Нежное средство для мытья посуды
- Метла
- Гибкие и сухие подушечки
- Ведро с водой
Как очистить плитку в ванной
Чтобы очистить плитку в ванной вдоль стен:
- Сначала очистите затирку. Нанесите пасту из пищевой соды или, более темных или устойчивых пятен, пасту из пищевой соды и белого уксуса.
- Оставьте на несколько минут, затем почистите зубной щеткой.
Примечание: очень старая или плохо уходящая затирка может рассыпаться, поэтому соблюдайте осторожность.
- Хорошо промойте.
- Для плитки, начиная с верхней части, где плитка сталкивается с потолком, распылите или нанесите моющее средство. Вы можете использовать чистящее средство своими руками с 50% мыльного средства для посуды и 50% воды или 25% белого уксуса, 25% лимонного сока и 50% воды. Добавьте эти ингредиенты в бутылку с распылителем для распыления их на плитку. Оставьте раствор на несколько минут, чтобы ослабить загрязнение и накопление продукта.
- Мягкой ручной щеткой или губкой разрыхните грязь круговыми движениями, двигаясь по стене с одной стороны на другую, затем двигаясь вниз по одной линии плитки и поперек. Четкая и последовательная траектория означает, что вы не пропустите и не пропустите участки, но если есть сильные налеты, известковые пятна или пятна от жесткой воды, вам понадобится много смазки для локтей.
- Промойте теплой водой и тряпкой или губкой.
- Высушите ракелем, а затем сухой тряпкой.
- Избегайте оставлять влагу позади, поскольку она будет оставлять полосы или пятна и добавит влаги в окружающую среду, что способствует развитию плесени.
Чтобы очистить плитку в ванной на полу:
- Сначала подметайте пол метлой или метлой.
- Смешайте 1-2 столовых ложки средства для мытья посуды в ведре воды.
- Шваброй протрите плитку на полу.
- Снова пройдитесь по полу сухой салфеткой на Swiffer, чтобы высушить напольную плитку, чтобы на ней не появилась плесень.
Источник: southernliving
Читайте также:
Как очистить дно сковороды: топ необычных способов
Как бережно очистить сковороду с антипригарным покрытием: 4 простых шага
Как очистить микроволновку от жира, пятен и запахов: 8 легких шагов