Весьма странно и ужасно, сколько плесени может образоваться в крошечных щелях плитки для ванной комнаты.

Мокрая, влажная среда может вызвать накопление, поэтому важно часто мыть плитку в ванной комнате, чтобы избежать чрезмерного развития плесени. Ниже мы попросили экспертов предоставить лучшие советы и подсказки о том, как очистить плитку в ванной, чтобы она оставалась блестящей и не оставляла мыльный налет.

Что тебе нужно

Чтобы очистить плитку в ванной вдоль стен:

Перчатки

Губка

Тряпки

Зубная щетка или маленькая щетка с мягкой щетиной

Лимонный сок, белый уксус или нежное мыло

Пищевая сода

вода

Ракель

Распылитель

Чтобы очистить плитку в ванной на полу:

Швабра

Нежное средство для мытья посуды

Метла

Гибкие и сухие подушечки

Ведро с водой

Как очистить плитку в ванной

Чтобы очистить плитку в ванной вдоль стен:

Сначала очистите затирку. Нанесите пасту из пищевой соды или, более темных или устойчивых пятен, пасту из пищевой соды и белого уксуса. Оставьте на несколько минут, затем почистите зубной щеткой.

Примечание: очень старая или плохо уходящая затирка может рассыпаться, поэтому соблюдайте осторожность. Хорошо промойте. Для плитки, начиная с верхней части, где плитка сталкивается с потолком, распылите или нанесите моющее средство. Вы можете использовать чистящее средство своими руками с 50% мыльного средства для посуды и 50% воды или 25% белого уксуса, 25% лимонного сока и 50% воды. Добавьте эти ингредиенты в бутылку с распылителем для распыления их на плитку. Оставьте раствор на несколько минут, чтобы ослабить загрязнение и накопление продукта. Мягкой ручной щеткой или губкой разрыхните грязь круговыми движениями, двигаясь по стене с одной стороны на другую, затем двигаясь вниз по одной линии плитки и поперек. Четкая и последовательная траектория означает, что вы не пропустите и не пропустите участки, но если есть сильные налеты, известковые пятна или пятна от жесткой воды, вам понадобится много смазки для локтей. Промойте теплой водой и тряпкой или губкой. Высушите ракелем, а затем сухой тряпкой. Избегайте оставлять влагу позади, поскольку она будет оставлять полосы или пятна и добавит влаги в окружающую среду, что способствует развитию плесени.

Чтобы очистить плитку в ванной на полу:

Сначала подметайте пол метлой или метлой. Смешайте 1-2 столовых ложки средства для мытья посуды в ведре воды. Шваброй протрите плитку на полу. Снова пройдитесь по полу сухой салфеткой на Swiffer, чтобы высушить напольную плитку, чтобы на ней не появилась плесень.

Источник: southernliving

Читайте также:

Как очистить дно сковороды: топ необычных способов

Как бережно очистить сковороду с антипригарным покрытием: 4 простых шага

Как очистить микроволновку от жира, пятен и запахов: 8 легких шагов