Мокрая, влажная среда может вызвать накопление, поэтому важно часто мыть плитку в ванной комнате, чтобы избежать чрезмерного развития плесени. Ниже мы попросили экспертов предоставить лучшие советы и подсказки о том, как очистить плитку в ванной, чтобы она оставалась блестящей и не оставляла мыльный налет.

Что тебе нужно

Чтобы очистить плитку в ванной вдоль стен:

  • Перчатки
  • Губка
  • Тряпки
  • Зубная щетка или маленькая щетка с мягкой щетиной
  • Лимонный сок, белый уксус или нежное мыло
  • Пищевая сода
  • вода
  • Ракель
  • Распылитель

Чтобы очистить плитку в ванной на полу:

  • Швабра
  • Нежное средство для мытья посуды
  • Метла
  • Гибкие и сухие подушечки
  • Ведро с водой

плитка

Как очистить плитку в ванной

Чтобы очистить плитку в ванной вдоль стен:

  1. Сначала очистите затирку. Нанесите пасту из пищевой соды или, более темных или устойчивых пятен, пасту из пищевой соды и белого уксуса.
  2. Оставьте на несколько минут, затем почистите зубной щеткой.
    Примечание: очень старая или плохо уходящая затирка может рассыпаться, поэтому соблюдайте осторожность.
  3. Хорошо промойте.
  4. Для плитки, начиная с верхней части, где плитка сталкивается с потолком, распылите или нанесите моющее средство. Вы можете использовать чистящее средство своими руками с 50% мыльного средства для посуды и 50% воды или 25% белого уксуса, 25% лимонного сока и 50% воды. Добавьте эти ингредиенты в бутылку с распылителем для распыления их на плитку. Оставьте раствор на несколько минут, чтобы ослабить загрязнение и накопление продукта.
  5. Мягкой ручной щеткой или губкой разрыхните грязь круговыми движениями, двигаясь по стене с одной стороны на другую, затем двигаясь вниз по одной линии плитки и поперек. Четкая и последовательная траектория означает, что вы не пропустите и не пропустите участки, но если есть сильные налеты, известковые пятна или пятна от жесткой воды, вам понадобится много смазки для локтей.
  6. Промойте теплой водой и тряпкой или губкой.
  7. Высушите ракелем, а затем сухой тряпкой.
  8. Избегайте оставлять влагу позади, поскольку она будет оставлять полосы или пятна и добавит влаги в окружающую среду, что способствует развитию плесени.

плитка

Чтобы очистить плитку в ванной на полу:

  1. Сначала подметайте пол метлой или метлой.
  2. Смешайте 1-2 столовых ложки средства для мытья посуды в ведре воды.
  3. Шваброй протрите плитку на полу.
  4. Снова пройдитесь по полу сухой салфеткой на Swiffer, чтобы высушить напольную плитку, чтобы на ней не появилась плесень.

Источник: southernliving

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