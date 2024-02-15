Победительница «Мастер Шеф» дала очень интересный рецепт яблочного пирога, который многие захотят добавить в свою коллекцию.

Победительница 12-го сезона «Мастер Шеф. Любители» Валерия Матрохина показала интересный, простой и вкусный способ приготовления яблочного пирога.

Это яблочный пирог с тестом филло.

По словам победительницы «Мастер Шеф», такое тесто можно найти в супермаркетах в отделе замороженных продуктов.

Итак приготовлению этого яблочного пирога понадобятся следующие ингредиенты: 400 г тесто филло, 150 г сливочного масла, растопленного, 2-3 яблока, разрезанные пополам и на слайсы (также будет очень вкусно заменить яблоки свежими или консервированными персиками), 300 мл молока или сливок (со сливками будет жирнее, с молоком легче), 100 г сахара (если планируете подавать с мороженым, медом или кленовым сиропом, то количество сахара убавьте по вкусу), 3 яйца, 1 ч.л. ванильного экстракта, цедра лимона, корицы.

Сначала Валерия Матрохина советует достать тесто из холодильника – оно должно быть комнатной температуры.



«Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Один лист теста филло смажьте сливочным маслом. Положите лист теста филло в форму для выпечки, так же положите еще один или два смазанных листа, в зависимости от диаметра вашей формы. Главное покрыть всю плоскость», – рассказала Матрохина о ходе приготовления пирога на своей странице в Инстаграм.

Яблочный пирог.

Затем смажьте один лист теста маслом и сверните его в гармошку, так же сделайте еще одним. Уложите две гармошки друг на друга и скрутите их по спирали.

Следующий шаг – положите спираль в центр формы для выпекания. Повторите так же с остальным тестом, поместив его вокруг центральной спирали.

«Не уплотняйте листы слишком близко, должно остаться место для заливки и яблок. Положите кусочки яблок между слоями теста», – посоветовала победительница «Мастер Шеф».

Яблочный пирог.

Далее необходимо смешать молоко, яйца, сахар и ванильный экстракт.

«Медленно налейте смесь на тесто, убедившись, что оно хорошо пропиталось. По желанию, можно натереть корицу и добавить лимонную цедру, лично я обожаю цедру в десертах», - призналась Валерия Матрохина.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Яблочный пирог выпекайте примерно 40 минут, пока тесто не станет золотистым.

«Подавайте с мороженым, медом или кленовым сиропом», – советует победительница «Мастер Шеф».

Яблочный пирог.

Комментируя этот рецепт яблочного пирога, подписчики Валерии Матрохиной отмечают, что он действительно оригинальный и выглядит шедеврально.



«Обожаю все что напоминает шарлотку, но ведь это так красиво выглядит, уверена что и вкусно»,

«Сохраняю в подборку классных и простых рецептов»,

«Выглядит очень вкусно»,

«Как просто и вкусно!»,

«Выглядит очень аппетитно».

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