Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать сочные и мягкие налысники.
Ингредиенты:
- 500 г молока
- 190 г муки
- 35 г сахара
- 1 большое яйцо
- щепотка соли
- 25 г растительного масла
- 25 г сливочного масла
Начинка (на выбор):
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Мясная начинка:
- 500 г мясного фарша
- 150 г лука
- 200 г шампиньонов
- соль, перец, немного муки
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Рыбная начинка:
- 500 г минтая
- 150 г лука
- 200 г шампиньонов
- 100-150 г сливок
- соль, перец, немного муки
Инструкции:
Для приготовления теста в миске смешайте молоко, муку, сахар, яйцо и щепотку соли. Замешивайте венчиком до получения густого теста, похожего на сметану, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно добавьте оставшееся молоко, чтобы разбавить смесь. В отдельной посуде растопите сливочное и растительное масло до теплого состояния и добавьте в тесто. Перемешайте.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, нагрейте сковороду на среднем огне и приготовьте блинчики, смазывая сковороду растопленным маслом.
Для приготовления мясной начинки обжарьте лук и шампиньоны, затем добавьте мясной фарш, соль, перец и муку. Обжаривайте до готовности.
Для рыбной начинки обжарьте лук и шампиньоны, затем добавьте порезанную рыбу, соль, перец и муку. Добавьте сливки и варите до густой консистенции, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Начинайте складывать начинку на готовые блинчики, заворачивайте и помещайте в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
Добавьте сверху еще немного масла и сливок и запекайте в духовке до золотистой корочки.
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