Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусный перекус.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать сочные и мягкие налысники.

Ингредиенты:

500 г молока

190 г муки

35 г сахара

1 большое яйцо

щепотка соли

25 г растительного масла

25 г сливочного масла

Начинка (на выбор):

Мясная начинка: 500 г мясного фарша

150 г лука

200 г шампиньонов

соль, перец, немного муки Рыбная начинка: 500 г минтая

150 г лука

200 г шампиньонов

100-150 г сливок

соль, перец, немного муки

Инструкции:

Для приготовления теста в миске смешайте молоко, муку, сахар, яйцо и щепотку соли. Замешивайте венчиком до получения густого теста, похожего на сметану, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавьте оставшееся молоко, чтобы разбавить смесь. В отдельной посуде растопите сливочное и растительное масло до теплого состояния и добавьте в тесто. Перемешайте.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, нагрейте сковороду на среднем огне и приготовьте блинчики, смазывая сковороду растопленным маслом.

Для приготовления мясной начинки обжарьте лук и шампиньоны, затем добавьте мясной фарш, соль, перец и муку. Обжаривайте до готовности.

Для рыбной начинки обжарьте лук и шампиньоны, затем добавьте порезанную рыбу, соль, перец и муку. Добавьте сливки и варите до густой консистенции, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Начинайте складывать начинку на готовые блинчики, заворачивайте и помещайте в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.

Добавьте сверху еще немного масла и сливок и запекайте в духовке до золотистой корочки.

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