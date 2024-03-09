Во время военной службы возникает риск получения ранений, которые могут привести к назначению денежной помощи. Также, военнослужащие, ставшие инвалидами или частично потерявшие трудоспособность из-за полученных травм, могут иметь право на финансовую поддержку.
Сергей Рунчев, представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района Киева, обьяснил, что существуют два основных случая, когда военнослужащим назначается единовременная денежная помощь. Размер этой помощи зависит от конкретных обстоятельств и может составлять от 134200 до 1073600 гривен.
Единовременную денежную помощь военнослужащим выплачивают в следующих случаях:
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В случае установления инвалидности из-за ранений при исполнении воинских обязанностей.
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При установлении инвалидности, вызванной заболеванием или несчастным случаем во время военной службы.
Размер выплаты зависит от группы инвалидности и составляет:
- От 671 000 до 1 073 600 гривен при выполнении военных обязанностей.
- От 187880 до 671000 гривен при прохождении военной службы.
Также, выплата может быть произведена в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, в зависимости от обстоятельств:
- 187 880 гривен, если потеря трудоспособности произошла во время военной службы.
- 134200 гривен, если потеря трудоспособности произошла во время прохождения срочной военной службы.
Для получения этих выплат необходимо обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующие документы:
- Заявление по установленному образцу.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ).
- Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (для граждан Украины).
- Выписка из приказа об исключении из списков личного состава воинской части.
- Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии.
- Копию справки МСЭК.
- Справка об обстоятельствах травмы или ранения.
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