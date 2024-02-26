Украинцам рассказали о переводе часов на летнее время.

Перевод стрелок в Украину требуется для того, чтобы эффективнее использовать световой день зимой, сократить потребление электроэнергии.

Однако существуют противники перехода, потому что многие трудно принимают изменения.

Просыпаться часом ранее является серьезным стрессом для организма, молодые и здоровые люди после перехода на летнее время могут испытывать сонливость, раздражительность, усталость.

При переходе на новый временной режим снижается внимательность.

Пожилым и больным людям приходится еще труднее, потому что из-за разницы во времени может оказаться плохо пожилым людям, у которых слабое сердце или проблемы с давлением.

Пациенты чаще обращаются к врачам после перехода.

Переход на летнее время 2024 года состоится в ночь на 31 марта в 03:00.

Стрелки часов нужно перевести на один час вперед (т.е. с 03:00 на 04:00), поэтому будем спать в ту ночь на целый час меньше.

Напомним, украинцы требуют отменить перевод часов на летнее время, назвав это "пережитком прошлого".

Инициатор предложения приводил ряд причин, по которым, по его словам, сталкивается наша страна через переход на летнее время, а именно:

переход на летнее время приводит к расстройству биологического ритма, приводит к потере производительности на рабочем месте, поскольку люди в этот период чаще страдают сонливостью и дефицитом концентрации.

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