Телеведущая и блоггерша Леся Никитюк приготовила душистый и действительно чрезвычайный борщ, который хочется пробовать.

Леся Никитюк во время отдыха в селе на Полтавщине испытала себя как хозяйка без привычной кухни и плиты.

Никитюк решила отдохнуть от города и толпы в селе Опишня. Там блогер спала на украинской печи, посещала баню, лакомилась традиционными галушками и варениками, местными настойками и даже готовили борщ в печи.

Ход приготовления борща Леся Никитюк тоже решила показать на своей странице в Инстаграм.

"Борщ на подкопченных грушках. Я на эмоциях", – призналась Леся Никитюк, комментируя результат приготовления борща с интересным ингредиентом, который придает блюду аромат дымка.

Отметим, что борщ с копченой грушей традиционно готовили к Рождеству.

Для блюда, по одному из рецептов, необходимы мясо говядины, ребра свинины, картофель, свекла свежая, свекла квашеная, морковь, лук, чеснок и подкопченные сушеные груши, специи. Зажарку готовят за смальце и масле, а свеклу добавляют двух видов – свежую и квашеную. В отличие от традиционного борща в этом рецепте борща из Полтавщины капусту не добавляют. Нет в нем и томатов.

Отметим, что дома борщ Леся Никитюк готовит без мяса, но с черносливом.

«Расскажу вам о своем рационе в целом. Его нет. Уже восемь лет я не употребляю свинину, телятину, баранину и даже мясо кролика. Ем много круп, рыбу, птицу, обязательно салаты! Два-три раза в день. Хлеб – на праздник. Тренировка у меня через день. Не будете есть - не похудеете, мало того, еще и наберете, и волосы выпадут", - рассказывала ранее Леся Никитюк относительно своего питания.

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