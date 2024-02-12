Салат с консервированными ананасами – это вкуснейшее блюдо, которое станет украшением любого стола.

Ведь основной ингредиент этого салата – сладкий, нежный и легкий ананас.

Рецептов салатов с ананасами большое количество, ведь этот продукт сочетается со многими вкусными ингредиентами. С яйцами, курицей, крабовыми палочками и т.п.

Автор кулинарного канала «Solopiika» предложила еще один рецепт салата ананасами – с индейкой.

«Вот моя версия салата с курицей (ууууупс, индейкой) и ананасами. Муж только что съел и сказал, что это прекрасно!», - отметила автор страницы.

Салат с ананасами.

Итак, для приготовления салата с ананасами следует подготовить следующие ингредиенты - 150г запеченной индейки или курицы, 150г ананасов кольцами, 100г твердого сыра, 40г шпината/листья салата, 2 яйца, 1/2 апельсина, 30 г густого йогурта, 1 ст.л. оливкового масла, Зеленый/белый/черный перец горошком, Соль.

Для салата с ананасами фудблогер предлагает филе индейки или курицы запечь. Для этого 500 гр. мяса нужно посолить. Готовим маринад – налить 1 ст.л оливкового масла и 2 ст.л апельсинового фреша, перец смолоть или измельчить. Натереть смесью и оставить мариноваться минимум на 30 мин.

«Запекать при 200, накрыв фольгой: индейку 40мин, курицу 25мин», – рассказала кулинар.

Яйца отвариваем, сыр нарезаем мелкими кубиками, кольца ананаса разрезаем пополам.

Начинаем формировать салат – на тарелку выкладываем шпинат, в ряд выложить нарезанную полосками грудку, затем выложить кусочки ананаса между кусочками грудки.

Последовательность такая – грудка-ананас-грудка-ананас.

Посыпаем салат кубиками сыра, яйца разрезаем на 4 части и добавляем в салат.

Для заправки смешиваем йогурт с 10г апельсинового фреша.

Вот и все, салат с ананасами можно подавать на стол.

В комментариях к рецепту подписчики благодарят за интересный рецепт салата с ананасами и оригинальную идею подачи.

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