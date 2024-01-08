Салат з ананасом за цим рецептом обов’язково сподобається усім, адже він не тільи смачний, а й неймовірний на вигляд.

Дуже оригінальним рецептом салату з ананасом поділилася фудблогерка Білоус Ольга, пише Politeka.net.

«Цей салат просто бомба!», - зазначила Ольга на своїй сторінці в Інстаграм.

За її словами, такий салат дуже популярний в Іспанії і, не дивлячись на те, що інгредієнтів в ньому мало, виглядає він розкішно.

Салат з ананасом.

Для салату з ананасу знадобляться такі інгредієнти: один ананас, с алат «Айсберг» або інший, креветки, авокадо за бажанням, соус.

Для приготування соусу потрібні 4 стол. ложки майонеза, 2 стол. ложки кетчупа, 1 стол. ложка вижатого апельсинового соку.

«Ще дають 1 чайну ложку коньяку, але можна і без нього», - зазначила фудблогерка, розповідаючи про приготування салату з ананасом.

Приготування дуже просте. Спочатку варимо креветки. Ананас розрізаємо навпіл і вирізаємо середину.

Салат з ананасом.

Починаємо викладати салат, використовуючи половинки ананасу, як тарілки.

«Викладаємо салат, зверху відварені креветки, авокадо і порізаний квадратиками ананас, зверху-соус. Повторюємо ще раз: салат, креветки, ананас», - розповіла Ольга.

Зверху також прикрашаємо соусом.

Салат з ананасом.

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