Салат с ананасом по этому рецепту обязательно понравится всем, ведь он не только вкусен, но и невероятный с виду.

Очень оригинальным рецептом салата с ананасом поделилась фудблогер Билоус Ольга, пишет Politeka.net.

«Этот салат просто бомба!», - отметила Ольга на своей странице в Инстаграм.

По ее словам, такой салат очень популярный в Испании и, не смотря на то, что ингредиентов в нем мало, смотрится он роскошно.

Салат с ананасом.

Для салата с ананасом понадобятся следующие ингредиенты: один ананас, салат «Айсберг» или другой, креветки, авокадо по желанию, соус.

Для приготовления соуса требуются 4 стол. ложки майонеза, 2 стол. ложки кетчупа, 1 стол. ложка выжатого апельсинового сока.

"Еще добавляют 1 чайную ложку коньяка, но можно и без него", - отметила фудблогер, рассказывая о приготовлении салата с ананасом.

Приготовление очень простое. Сначала варим креветки. Ананас разрезаем пополам и вырезаем середину.

Салат с ананасом.

Начинаем выкладывать салат, используя половинки ананаса, как тарелки.

«Выкладываем салат, сверху отварные креветки, авокадо и порезанный квадратиками ананас, сверху-соус. Повторяем еще раз: салат, креветки, ананас», – рассказала Ольга.

Сверху также украшаем соусом.

Салат с ананасом.

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