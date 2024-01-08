Очень оригинальным рецептом салата с ананасом поделилась фудблогер Билоус Ольга, пишет Politeka.net.
«Этот салат просто бомба!», - отметила Ольга на своей странице в Инстаграм.
По ее словам, такой салат очень популярный в Испании и, не смотря на то, что ингредиентов в нем мало, смотрится он роскошно.
Салат с ананасом.
Для салата с ананасом понадобятся следующие ингредиенты: один ананас, салат «Айсберг» или другой, креветки, авокадо по желанию, соус.
Для приготовления соуса требуются 4 стол. ложки майонеза, 2 стол. ложки кетчупа, 1 стол. ложка выжатого апельсинового сока.
"Еще добавляют 1 чайную ложку коньяка, но можно и без него", - отметила фудблогер, рассказывая о приготовлении салата с ананасом.
Приготовление очень простое. Сначала варим креветки. Ананас разрезаем пополам и вырезаем середину.
Салат с ананасом.
Начинаем выкладывать салат, используя половинки ананаса, как тарелки.
«Выкладываем салат, сверху отварные креветки, авокадо и порезанный квадратиками ананас, сверху-соус. Повторяем еще раз: салат, креветки, ананас», – рассказала Ольга.
Сверху также украшаем соусом.
Салат с ананасом.
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