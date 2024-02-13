Очистить микроволновку от жира, пятен и запахов легко, и вы, наверное, уже имеете все необходимые для работы материалы.

Определить, как очистить микроволновку, может показаться сложным, поскольку существует много чистящих средств, которые продаются как «лучший» способ очистки микроволновой печи. К счастью, есть несколько простых способов очистить микроволновку с помощью обычных бытовых вещей, которые, возможно, уже есть в вашей кладовой.

Попробуйте один из этих пяти подходов для тщательно чистой микроволновки без запахов и налипшей грязи.

5 способов очистить микроволновку внутри

Независимо от того, какое самодельное средство для чистки микроволновки вы выберете, первым шагом в чистке микроволновки любого типа является протирание всех ее внутренних поверхностей чистым влажным бумажным полотенцем или мягкой губкой. После первого прохода отсоедините прибор от стены для дополнительной безопасности. После чистки могут остаться запахи. Один простой способ избавить микроволновку от запаха горелого – оставить ее открытой на 30-45 минут, чтобы она полностью выветрилась.

Как очистить микроволновку лимонным соком

Лимоны содержат лимонную кислоту, которая прорезает жир и грязь и оставляет свежий аромат. Эти свойства создают простое чистящее средство микроволновой печи, которое оставляет микроволновую печь любого размера без запаха и скрипучей чистотой.

1. Нарежьте два целых лимона на дольки, затем выжмите сок из каждого в небольшую миску, пригодную для микроволновки.

2. Налейте 2 стакана воды в миску и добавьте лимонный сок.

3. Поставьте миску в микроволновку и запустите ее на высокой мощности в течение 2 или 3 минут или пока вода не начнет сильно кипеть.

4. Дайте миске постоять примерно 10 минут с закрытой дверцей микроволновки, чтобы пар мог проникнуть в запеченную пищу и жир.

5. Откройте дверцу микроволновки, дайте горячему пару выйти и осторожно выньте миску с духовыми перчатками — она будет горячей. Если микроволновая печь имеет поворотную тарелку, осторожно снимите ее и подставку, на которой она вращается. Замочите эти части в горячей мыльной воде в раковине, пока вы продолжаете.

6. Протрите микроволновку влажной тряпкой или губкой, чтобы очистить лимонный сок и все остатки. Если необходимо, повторите вышеуказанный процесс.

7. Используйте чистую сухую ткань, чтобы полностью высушить микроволновку.

8. Тщательно очистите и высушите поворотный столик и подставку перед тем, как снова поместить их в микроволновку.

Источник: bobvila

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