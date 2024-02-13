если ваш ковер выглядит очень плохо, следуйте нашим советам относительно того, как лучше его очистить.

Ковры – настоящее наслаждение под ногами, и хотя они придают комнате прекрасного уюта, они, безусловно, нуждаются в большем уходе, чем твердый пол. Независимо от того, есть ли у вас неуклюжие подростки, домашние животные или просто обычная компания друзей, ковры несут на себе основную тяжесть пешеходного движения в наших домах, и нам точно нужно знать, как их очистить .

Как лучше самостоятельно почистить ковер?

Выберите качественный шампунь для ковров, содержащий пятновыводитель, чтобы защитить от будущих пятен. Всегда проветривайте комнату, чтобы дать ковру полностью высохнуть перед заменой мебели.

Если у вас много ковра или места не хватает, наймите машину для чистки ковров.

Как избавиться от вместительности на ковре?

Любителям переставлять мебель будет знакома упрямая вмятина, которая оставляет тяжелую мебель. Чтобы удалить их, просто положите кубик льда на пораженный участок, дайте ему чуть-чуть растаять, и влага оживит ворс ковра.

Как можно очистить пятна на ковре?

Некоторые пятна, такие как шоколад и грязь, следует обработать, когда пятно высохнет, и вы сможете очистить или пропылесосить засохший мусор. Однако такие продукты, как томатный соус, кофе, чай и красное вино следует извлекать, если они влажные. Будьте осторожны с разлитой жидкостью – чрезмерное промокание может протолкнуть разлитое вещество глубже в волокна ковра, ухудшив пятно. Если у вас есть чистящее средство ковров, используйте его, чтобы поднять жидкость прямо вверх.

Для одноразовых разливов и пятен хорошее пятновое средство может творить чудеса. Не допускайте, чтобы ваш ковер был слишком влажным – красители из любого основания или подложки могут пропитаться. Протрите насухо чистой безворсовой тканью и прохладным феном высушите обработанные участки или дайте им высохнуть естественным путем.

Имейте в виду, что пятна от точечной чистки на старых коврах могут оставить более светлое пятно, что означает, что вам придется стирать весь ковер.

Если вы планируете очистить весь ковер с помощью чистящей машины ковров, вы можете сначала предварительно обработать сильно загрязненные участки. Это поможет сдвинуть пятно снизу, чтобы чистящее средство ковров могло его очистить.

Стоит ли вызвать профессионала для чистки ковра?

Если у вас очень дорогие ковры или не смещающаяся грязь, возможно, пора обратиться к профессионалам. Они смогут очистить ваш ковер быстро и эффективно.

Источник: goodhousekeeping

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