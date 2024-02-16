Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить котлету по-киевски с зеленью. Такой вариант хорошо подходит не только для пюре, считает Ярославский.

Ингредиенты:

80-100 г куриного филе без костей

18-20 г сливочного масла

2 г свежей зелени (укроп, петрушка или другие травы на ваш выбор)

Панировочные сухари

Яйца для панировки

Мука

Масло для жарки (минимум 700 г)

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Подготовьте хлебные крошки для панировки, подсушив хлеб и измельчив его до состояния крошек. Разделите их на две порции: одна будет использоваться для панировки, а другая для набивки внутрь котлеты, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Отделите небольшую часть филе и избавьтесь от лишних прожилок. Разрежьте остальную часть филе на две равные части и немного отбейте их, чтобы сделать более нежными и тонкими.

Измельчите свежую зелень (укроп, петрушку или другие) и нарежьте сливочное масло на небольшие кусочки. Заверните каждый кусочек масла в зелень, чтобы создать овальные шарики. Поставьте их в морозильник, чтобы остыли.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, на каждый кусок филе положите по овальному кусочку сливочного масла с зеленью и аккуратно заверните филе в рулетик.

Поместите котлеты в морозильник, чтобы они застыли, но не замерзли. Они должны стать холодными и хорошо удерживать форму.

В глубокой тарелке смешайте яйца с водой и тщательно взбейте вилкой. В другой тарелке подготовьте муку, а в третьей - хлебные крошки для панировки.

Приготовьте котлеты к панировке: обваляйте каждую сначала в муке, затем обмажьте яйцом, затем обваляйте в хлебных крошках. Повторите процесс обмазывания в яйце и панировки в крошках еще раз, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Разогрейте масло для жарки до 180 градусов Цельсия. Обжаривайте котлеты по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

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