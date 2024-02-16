Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить котлету по-киевски с зеленью. Такой вариант хорошо подходит не только для пюре, считает Ярославский.
Ингредиенты:
- 80-100 г куриного филе без костей
- 18-20 г сливочного масла
- 2 г свежей зелени (укроп, петрушка или другие травы на ваш выбор)
- Панировочные сухари
- Яйца для панировки
- Мука
- Масло для жарки (минимум 700 г)
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
Подготовьте хлебные крошки для панировки, подсушив хлеб и измельчив его до состояния крошек. Разделите их на две порции: одна будет использоваться для панировки, а другая для набивки внутрь котлеты, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Отделите небольшую часть филе и избавьтесь от лишних прожилок. Разрежьте остальную часть филе на две равные части и немного отбейте их, чтобы сделать более нежными и тонкими.
Измельчите свежую зелень (укроп, петрушку или другие) и нарежьте сливочное масло на небольшие кусочки. Заверните каждый кусочек масла в зелень, чтобы создать овальные шарики. Поставьте их в морозильник, чтобы остыли.
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, на каждый кусок филе положите по овальному кусочку сливочного масла с зеленью и аккуратно заверните филе в рулетик.
Поместите котлеты в морозильник, чтобы они застыли, но не замерзли. Они должны стать холодными и хорошо удерживать форму.
В глубокой тарелке смешайте яйца с водой и тщательно взбейте вилкой. В другой тарелке подготовьте муку, а в третьей - хлебные крошки для панировки.
Приготовьте котлеты к панировке: обваляйте каждую сначала в муке, затем обмажьте яйцом, затем обваляйте в хлебных крошках. Повторите процесс обмазывания в яйце и панировки в крошках еще раз, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Разогрейте масло для жарки до 180 градусов Цельсия. Обжаривайте котлеты по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
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