Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом знаменитой скандинавской закуски - гравлакс.
Гравлакс являет собой соленую красную рыбку со свеклой. Это очень вкусная, полезная и эффектная с виду закуска.
Для приготовления гравлакса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- красная рыба - 1 кг
- сахар - 2 ст.л.
- соль (лучше брать морскую) - 3 ст.л.
- свекла - 2 шт. (средние)
- цедра одного лимона
- водка или коньяк - 30 мл
- по желанию можно добавить хрен со свеклой - 30 г
Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит свеклу и мелко ее натирает. Смешиваем свеклу с солью, сахаром и лимонной цедрой и даем смеси постоять 10 минут.
Тем временем нужно подготовить рыбу. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская зачищает филе красной рыбы от кожи и костей и натирает его сперва водкой, а затем хреном.
На противень выкладываем половину заправленной свеклы, на нее рыбу и сверху остальную свеклу, чтоб она полностью покрыла рыбу.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает рыбу пищевой пленкой в контакт, а сверху ставит доску и допольнительный груз. Чтобы рыба хорошо просолилась, ставим ее примерно на 12 часов в холодильник.
С готовой рыбы убираем свеклу, промываем филе водой и просушиваем бумажными полотенцами.
Для подачи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает гравлакс тоненькими полосками и подает его с нарезанными овощами, например, огурцом и зеленью укропа.
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