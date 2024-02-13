Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом знаменитой скандинавской закуски - гравлакс.

Гравлакс являет собой соленую красную рыбку со свеклой. Это очень вкусная, полезная и эффектная с виду закуска.

Для приготовления гравлакса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

красная рыба - 1 кг

сахар - 2 ст.л.

соль (лучше брать морскую) - 3 ст.л.

свекла - 2 шт. (средние)

цедра одного лимона

водка или коньяк - 30 мл

по желанию можно добавить хрен со свеклой - 30 г

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит свеклу и мелко ее натирает. Смешиваем свеклу с солью, сахаром и лимонной цедрой и даем смеси постоять 10 минут.

Тем временем нужно подготовить рыбу. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская зачищает филе красной рыбы от кожи и костей и натирает его сперва водкой, а затем хреном.

На противень выкладываем половину заправленной свеклы, на нее рыбу и сверху остальную свеклу, чтоб она полностью покрыла рыбу.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает рыбу пищевой пленкой в контакт, а сверху ставит доску и допольнительный груз. Чтобы рыба хорошо просолилась, ставим ее примерно на 12 часов в холодильник.

С готовой рыбы убираем свеклу, промываем филе водой и просушиваем бумажными полотенцами.

Для подачи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает гравлакс тоненькими полосками и подает его с нарезанными овощами, например, огурцом и зеленью укропа.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.