Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать дома сливочный нежный сыр. Также Ярославский дал несколько полезных советов, как сделать его лучше и не испортить.

Ингредиенты:

1 литр сливок (35% жирности)

1 грамм лимонной кислоты (или 22 грамма сока лимона, или 20 грамм лимонной воды)

Инструкции:

Возьмите широкую, но низкую кастрюлю или сотейник. Вылейте в него сливки, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Подогрейте сливки на среднем огне, постоянно помешивая силиконовой лопаткой, почти до кипения, но не доводите до кипения.

Уменьшите огонь до минимума.

Добавьте лимонную кислоту или лимонный сок и медленно перемешивайте лопаткой, пока смесь не загустеет. Это займет примерно 1-2 минуты.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, уберите кастрюлю с огня и дайте смеси постоять на протяжении 30 минут, чтобы завершился процесс свертывания.

Подготовьте сито, положите на него марлю.

Перелейте полученную массу в марлю, заверните марлю и закройте пленкой сверху.

Поместите сыр в холодильник и оставьте там на 8 часов или на ночь, чтобы он полностью застыл, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Утром выньте маскарпоне из холодильника. Переложите его в удобную баночку и храните в холодильнике.

Приготовление лимонной воды:

Если используете лимонную воду, готовьте ее отдельно, смешав 1 грамм лимонной кислоты с 20 граммами воды, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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