Судья проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные и нежные вареники.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с мамой поделился семейным рецептом вареников.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что его бабушка готовила тесто для вареников на кефире, без добавления яиц. При этом кефир следует брать кисловатый, чтобы он уже постоял в холодильнике. Рецепт универсальный – подойдет для вареников и со сладкой, и с соленой начинкой.

Для теста на вареники Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

кефир – 300 г

мука – 480-530 г + на подпил

сода – неполная чайная ложка (8 г) или можно взять пакетик разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки в этот раз шеф-повар взял:

творог – 300 г

1 маленькое яйцо или 1 желток крупного

сахар – 50 г (2 ст.л.)

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает кефир с яйцом, солью и содой, затем добавляет муку и замешивает нежное тесто. При необходимости добавляйте больше муки.

"Тесто скатываю в валик, подсыпая немного муки. Нарезаю небольшими «шайбами», расплющиваю руками, формируя плоское округлое изделие, наполняю его хорошо начинкой и заворачиваю, хорошо слепляя края", – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить вареники на пару – на марле под миской в ​​течение 5 минут. В конце снимаем миску и смазываем вареники кусочком сливочного масла. Подаем вместе со сметаной.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.