Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить нечто особенное из картофеля и лука. По словам кулинара, с петрушкой и укропом такой драник-запеканка будет еще вкуснее.

Ингредиенты:

2 средних картофелины

Половина средней луковицы

Соль и перец по вкусу

Неполная ложка муки

Зелень для украшения (петрушка, укроп, зеленый лук и т. д.)

Масло для жарки

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Картофель очистить и нарезать длинной соломкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Лук нарезать тонкой соломкой.

Смешивание:

В большой миске смешать нарезанный картофель и лук.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, далее надо добавить соль, перец и муку. Хорошо перемешать, чтобы картофель и лук были равномерно покрыты приправами и мукой.

Жарка:

Разогреть сковороду на среднем огне и добавить масло.

Выложить на сковороду картофельную смесь, равномерно распределив её по поверхности.

Жарить смесь под крышкой на среднем огне около 4-5 минут с каждой стороны, пока картофель не станет золотистым и хрустящим, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. После обжарки с каждой стороны уменьшить огонь и продолжить тушковать картошку еще примерно по 3 минуты с каждой стороны, чтобы она стала более нежной внутри.

Подача:

Посыпать готовую жареную картошку измельченной зеленью (петрушкой, укропом, зеленым луком и т. д.).

Подавать картошку с сметаной или солеными огурцами по желанию.

Примечание:

Для лучшего вкуса выбирайте картофель, который хорошо разваривается и имеет желтую мякоть, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

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