Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить нечто особенное из картофеля и лука. По словам кулинара, с петрушкой и укропом такой драник-запеканка будет еще вкуснее.
Ингредиенты:
- 2 средних картофелины
- Половина средней луковицы
- Соль и перец по вкусу
- Неполная ложка муки
- Зелень для украшения (петрушка, укроп, зеленый лук и т. д.)
- Масло для жарки
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Картофель очистить и нарезать длинной соломкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Лук нарезать тонкой соломкой.
Смешивание:
В большой миске смешать нарезанный картофель и лук.
"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, далее надо добавить соль, перец и муку. Хорошо перемешать, чтобы картофель и лук были равномерно покрыты приправами и мукой.
Жарка:
Разогреть сковороду на среднем огне и добавить масло.
Выложить на сковороду картофельную смесь, равномерно распределив её по поверхности.
Жарить смесь под крышкой на среднем огне около 4-5 минут с каждой стороны, пока картофель не станет золотистым и хрустящим, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. После обжарки с каждой стороны уменьшить огонь и продолжить тушковать картошку еще примерно по 3 минуты с каждой стороны, чтобы она стала более нежной внутри.
Подача:
Посыпать готовую жареную картошку измельченной зеленью (петрушкой, укропом, зеленым луком и т. д.).
Подавать картошку с сметаной или солеными огурцами по желанию.
Примечание:
Для лучшего вкуса выбирайте картофель, который хорошо разваривается и имеет желтую мякоть, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.
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