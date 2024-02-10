Этот салат из пекинской капусты очень популярен в Мексике, но его легко повторить на любой украинской кухне.

Ведь для этого салата из пекинской капусты нужны очень простые продукты, Politeka.net.

А именно – куриное мясо – 450-500 г, смесь болгарских перцев – 250 г., молодой лук, укроп, чеснок – 1 зубчик, перец чили, пекинская капуста – 350-350 г, а также сметана и горчица для заправки.

Приготовление этого салата из пекинской капусты довольно простой.

Отварное или свежее куриное мясо поджаривается на сковороде. Туда же добавляем смесь из болгарских перцев, немного чили и чеснока. Капусту шинкуем, лук нарезаем и выкладываем в миску.

Для заправки объединяем горчицу и сметану.

Салат из пекинской капусты.

Заправляем салат, добавляем соль и перец по вкусу, и можно подавать теплым к столу.

Отметим, есть еще один простой способ сделать салат из пекинской капусты оригинальным – добавить апельсин.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, отварная куриная грудка - 200-300 г, свежая морковь, свежий огурец, отварное яйцо, консервированная кукуруза, апельсины, очищенные от кожуры и прослоек, - 1-2 .

Салат из пекинской капусты.

Можно также вместо майонеза заправить растительным маслом, лимонным соком и горчицей.

Сначала отварную курицу и яйцо порезать тонкими полосками, морковь натереть на терке для моркови по-корейски, апельсины разобрать на дольки и нарезать небольшими кусочками.

Пекинскую капусту шинкуем.

Все ингредиенты совмещаем в миске, добавляем сок апельсина, заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу.

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