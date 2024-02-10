Как отстирать полотенца, чтобы каждую неделю поддерживать гигиену и свежесть.

Полотенца будут без плесени и неприятного запаха, что сэкономит вам деньги и время на покупки, поэтому важно знать, как отстирать полотенца правильно.

Приведенные ниже инструкции можно применять к полотенцам для рук или банным полотенцам с использованием стиральной машины и сушилки или без них.

Как отстирать полотенца в стиральной машине:

1. Стирайте использованные полотенца примерно раз в неделю.

Некоторые производители и обозреватели советов по дому рекомендуют стирать полотенца каждые три или четыре дня, но если ваши полотенца хранятся в проветриваемом помещении, вдали от пара, вы можете сохранить их свежими, стирая их примерно раз в неделю.

Если ваши полотенца приобрели новый запах или если вы живете во влажном климате, где процветает плесень, вам следует стирать полотенца каждые несколько дней.

2. Стирайте полотенца отдельно от другой одежды (по желанию).

Полотенца имеют тенденцию впитывать цвета другой одежды, оставлять ворс и задерживать мелкие предметы одежды, что приводит к менее эффективной стирке.

Если вы хотите сэкономить деньги, время или энергию, можно смешивать загрузки, но имейте в виду, что наилучшие результаты принесет отдельная загрузка полотенец.

Возможно, вы захотите постирать полотенца отдельно, если вы использовали их для уборки особенно грязного беспорядка, чтобы не подвергать одежду воздействию пятен и микробов.

Используйте обычное количество моющего средства при стирке полотенец вместе с более жесткой одеждой или если полотенца сильно загрязнены.

Инструкции должны быть указаны на упаковке моющего средства. Многие жидкие моющие средства имеют крышку, которую можно использовать как чашку, с линией, указывающей рекомендуемое количество для типичной загрузки.

3. Рассортируйте белье по цвету. Белые и светлые вещи обесцвечиваются при стирке с темными вещами, а темные со временем выцветают. Полотенца особенно впитывают влагу, поэтому, если вы хотите сохранить их внешний вид, стирайте их только в отдельных светлых и темных загрузках. Особенно это касается новых полотенец.

Цветные полотенца следует стирать с легкой загрузкой, если они бледно-пастельного или бледно-желтого цвета. В противном случае постирайте их в темноте.

4. Перед использованием стирайте новые полотенца с особой тщательностью.

Перед использованием вымойте их, чтобы удалить специальный смягчитель, который производители используют для улучшения внешнего вида, поскольку это вещество делает полотенца менее впитывающими.

Поскольку новые полотенца с большей вероятностью потеряют свой цвет, используйте половину обычного количества моющего средства и добавьте в полотенца 1/2–1 стакана белого уксуса (120–240 мл), чтобы свести к минимуму последующее выцветание цвета.

Если вы хотите быть особенно осторожным, используйте этот метод с уксусом первые два или три раза, когда вы стираете полотенце.

5. Как отстирать полотенца: с половиной обычного количества моющего средства.

Слишком много мыла может повредить полотенца и сделать их менее пушистыми. Если в вашем загружении только полотенца, используйте половину количества моющего средства, рекомендованного производителем. Если вы стираете роскошные или особо деликатные полотенца, обязательно используйте моющее средство с маркировкой «мягкое». Моющее средство обычно попадает в лоток, помеченный для этой цели, или заливается непосредственно в некоторые стиральные машины с вертикальной загрузкой.

Как стирать полотенца: знайте, какие температуры подходят для каких полотенец. Большинство белых и светлых полотенец следует стирать в горячей воде. Большинство темных полотенец следует стирать в теплой воде.

Однако, если ваши полотенца льняные, имеют декоративную отделку или деликатные волокна, лучше всего их сохранится при холодной стирке.

Возможно, вам все равно придется стирать деликатные полотенца в теплом, а не в холодном виде, если они сильно загрязнятся. Чем горячее вода, тем чище и дезинфицированнее будут полотенца.

6. Как отстирать полотенца: используйте кондиционеры для белья умеренно или не используйте их вообще.

Кондиционеры для белья — это дополнительные добавки к вашему стирке, которые обычно добавляются в специальный лоток отдельно от моющего средства. Хотя они делают вашу одежду эластичной и мягкой, они уменьшают впитывающую способность полотенец. Используйте кондиционер для белья только в том случае, если вы готовы пожертвовать сроком службы полотенца ради большей пушистости, и делайте это только один раз каждые три или четыре стирки.

Если вы не можете найти лоток для кондиционера для белья, обратитесь к руководству по эксплуатации стиральной машины.

8. Дезинфицируйте полотенца при каждой третьей или четвертой загрузке отбеливателем без хлора или белым уксусом. Добавляйте 1/2 стакана (120 мл) белого уксуса в моющее средство раз в несколько загрузок, чтобы на полотенцах не оставалось запахов и плесени.

Для более тщательной дезинфекции вы можете вместо этого использовать 3/4 стакана (180 мл) нехлорированного отбеливателя. Обязательно используйте отбеливатель, безопасный для цвета, если ваши полотенца темного цвета.

Отбеливатель следует поместить в специально предназначенный для этого лоток. Если в вашей машине с вертикальной загрузкой нет отделения для отбеливателя, смешайте отбеливатель с 1 литром воды и залейте в машину через 5 минут после начала загрузки.

При использовании для этой цели уксус лучше всего добавлять во время последнего полоскания. Вылейте его в лоток для кондиционера для белья или просто откройте стиральную машину с вертикальной загрузкой ближе к концу стирки и залейте его сразу.

9. Слегка встряхивайте полотенца между стиркой и сушкой. Вынимая полотенца из стирки, слегка встряхните их, чтобы поверхностные волокна оставались пушистыми и впитывали влагу.

Источник: wikihow.

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