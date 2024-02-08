Хорошая новость заключается в том, что есть несколько надежных способов тщательно отстирать ваши полотенца от жира, чтобы вы могли продолжать использовать их много лет.

Жир, пожалуй, самое стойкое вещество. Кажется, он цепляется за ткани, и его тяжело выбраться. Вы можете несколько раз стирать полотенце и все равно находить на нем кусочки жира, что в конце концов заставляет вас выбросить в противном случае идеально хорошее полотенце. Но бросать жирное полотенце в стиральную машину сразу после использования — неэффективный способ вывести жир. Неважно, это жир для приготовления пищи, масло от деталей автомобиля или липкие салонные средства — жир и масла останутся на полотенцах и тканях навсегда, поэтому их будет сложно удалить.

Как удалить жирные пятна из полотенец

Малоизвестный секрет успешного удаления масла из полотенец заключается в предварительной обработке. Хуже всего, что вы можете сделать, это бросить жирное полотенце в стиральную машину, не уделяя отдельно жирное пятно. Если вы стираете жирное полотенце вместе с другой одеждой, вы можете надеяться, что этот жир перенесется на другие вещи, создавая еще худший беспорядок, с которым вам придется иметь дело.

Независимо от типа масла или масла, с которыми вы имеете дело, процесс удаления относительно равномерен и включает три этапа:

Предварительная обработка Мытье Сушка

Если это кажется простым, это потому, что это так. Предварительная обработка – это место, где вы выполняете большую часть тяжелой работы, что является лучшим способом успешно освободить ваши полотенца от надоедливого жира и растительного масла.

Предварительная обработка

Существует несколько способов предварительной обработки смазки, и способ, который вы выберете, будет зависеть от имеющегося у вас оборудования и количества смазки, с которой вы будете иметь дело.

Первый способ требует обычного мытья старых волос шампунем, таким образом вы избавитесь от большей части жира. Намочите полотенце и налейте одну-две капли шампуня прямо на жирное или масляное пятно. Втирайте шампунь в волокна полотенца, как у волос, и вы увидите, что жирное пятно получится. Когда он выйдет, прополощите полотенце теплой водой. Лучшее в этой технике то, что вы можете использовать ее для предварительной обработки особо устойчивого жирного пятна или в качестве быстрой очистки меньших жирных пятен.

Вы также можете предварительно обработать стиральный порошок или даже моющее средство вместо шампуня. Если вы решите использовать стиральный порошок, обязательно прочтите инструкцию, чтобы точно знать, сколько времени средство будет оставаться на пятне.

Второй способ предварительной обработки требует счистки щеткой. Для этого можно использовать либо кукурузный крахмал, либо даже тальк, поскольку оба они впитают жир из ткани. Когда полотенце все еще сухое, посыпьте немного кукурузного крахмала или порошка на место и дайте ему постоять несколько минут. Этот период ожидания дает абсорбирующему материалу достаточно времени для впитывания жира. Затем с помощью старой зубной щетки или другой щетки с мягкой щетиной вы можете осторожно вытереть смазанный жиром порошок в мусорное ведро.

Окончательный метод предварительной обработки требует только ведра, наполненного галлоном воды и чашкой белого уксуса. Этот способ лучше всего подходит для полотенец, используемых на кухне. Бросайте жирные полотенца в разведенный уксус, пока не будете готовы постирать их все. Уксус смягчит и удалит жир и масло, а правильная стирка избавит от запаха уксуса.

Мытье

Стирка полотенец – это, пожалуй, самый простой шаг, для которого нужна только стиральная машина. Когда речь заходит о том, как отмыть жирные полотенца, обычный стиральный порошок подойдет для большинства пятен. Очистите чрезвычайно стойкие пятна или пятна от опасных химикатов с помощью специального обезжиривателя, который безопасно удалит пятна.

Горячая вода – ваш лучший друг для стирки и дезинфекции загрязненных полотенец. Горячая вода убьет любые микробы и бактерии, а также заставит жир ослабить фиксацию на ткани. Если вы используете стиральный порошок, добавьте стакан пищевой соды или полстакана белого уксуса, чтобы удалить остатки жира из полотенца. Уксус и пищевая сода также могут устранить любые запахи жира, а моющее средство не даст запаху уксуса остаться.

Сушка

Очень важно проверять полотенца после того, как они постираны. Убедитесь, что не осталось пятен. Если вы положите выстиранные полотенца с пятнами в сушильную машину, пятно навсегда останется на ткани. Если на полотенцах остались пятна, постирайте их еще раз, пока они не станут чистыми.

Если у вас нет времени или терпения, чтобы проверить огромное количество жирных полотенец, только что вышедших из стиральной машины, вам лучше повесить полотенца, чтобы они сушились на белье. Полотенца для сушки на воздухе, даже если на них жирные пятна, не дадут пятнам осесть на волокнах.

Источник: towelsupercenter

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