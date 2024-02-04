Підтримуйте свіжість і м'якість рушників за допомогою цих порад з прання та сушіння білизни для ванної кімнати.

Знання того, як прати рушники та білизну для ванної кімнати, допоможе їм прослужити багато років і заощадить ваші гроші. Хоча рушники можуть бути символом статусу або, принаймні, ознакою того, що ви нарешті дорослі, реальність така, що вони забруднюються та зношуються.

Але ось секрет: вам не потрібно витрачати гроші на постійну заміну рушників — просто подбайте про них правильно з першого разу, і вони прослужать вам довго. Ось найкращий спосіб прання рушників, на думку експерта з прання.

Як прати рушники миючим засобом

Періть білі рушники гарячою водою, миючим засобом і відбілювачем без хлору або натуральним відбілювачем (наприклад, перкарбонатом натрію) відповідно до інструкцій на упаковці. Білі рушники залишаються яскравішими при пранні в гарячій воді.

Періть різнокольорові рушники в теплій воді, використовуючи миючий засіб із безпечним відбілювачем. Кольорові рушники з часом можуть потьмяніти, якщо їх прати в гарячій воді.

Додайте не більше двох столових ложок миючого засобу для повного завантаження рушників у високоефективну машину. Більше може призвести до накопичення, що обмежує поглинання.

Розм’якшіть рушники оцтом

Для більш м’яких рушників використовуйте пом’якшувач тканини під час циклу прання. (Не забувайте використовувати його економно та пропускати прання між використанням пом’якшувача тканини, щоб запобігти накопиченню.) Якщо ви віддаєте перевагу більш натуральній альтернативі, використовуйте замість нього ¼ склянки білого оцту.

Струсіть і висушіть рушники

Виправши рушники, витрусіть їх перед сушінням. Якщо ви кинете їх у сушарку зібраними в купу, вони можуть сушитися довше, і на них можуть залишитися складки.

Потім помістіть рушники в сушарку з вовняними кульками. Щоб запобігти перегріванню, яке може стягнути волокна, зробити їх більш жорсткими та менш вбираючими, сушіть рушники разом на низькій температурі.

Якщо ви хочете надати легкий аромат, додайте кілька крапель ефірного масла в шерстяні кульки. Вовняні кульки для прання білизни є природною альтернативою простирадлам для сушіння, їх можна використовувати для розпушування рушників і сприяння їх швидкому висиханню. Чисті тенісні м’ячі (замість вовняних м’ячів) теж підійдуть, але пропустіть ефірні олії.

Джерело: Real Simple

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