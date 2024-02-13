Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить вкусную шаурму на двоих и не тратить при этом много времени.
Ингредиенты для 2 больших порций:
- 1 упаковка лаваша
- 300 г куриного мяса
- Масло для жарки
- 60 г сладкого перца
- 50 г кетчупа
- 100 г соуса из йогурта, чеснока, соли с приправами, рубленой зелени и петрушки
- 120 г томатов
- 40 г зеленой петрушки и кинзы
- По вкусу: лук
- По желанию: специи или соль со специями
Инструкции:
Нарежьте куриное мясо на брусочки и быстро обжарьте на большом огне на сковороде до золотистой корочки, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте нарезанный сладкий перец к обжаренной курице и продолжайте жарить еще минуту.
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, на лаваш намажьте соус из греческого йогурта, чеснока, соли с приправами и кетчупа.
Посыпьте лаваш листьями и мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы.
Равномерно распределите обжаренную курицу с перцем и нарезанные томаты по всей поверхности лаваша.
Сверните лаваш в рулет и немного подогрейте на сухой сковороде, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Подавайте шаурму горячей.
По желанию вы можете добавить свои любимые овощи или сыр в начинку. Наслаждайтесь невероятно вкусной шаурмой!
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