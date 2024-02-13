Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать шаурму на двоих.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить вкусную шаурму на двоих и не тратить при этом много времени.

Ингредиенты для 2 больших порций:

1 упаковка лаваша

300 г куриного мяса

Масло для жарки

60 г сладкого перца

50 г кетчупа

100 г соуса из йогурта, чеснока, соли с приправами, рубленой зелени и петрушки

120 г томатов

40 г зеленой петрушки и кинзы

По вкусу: лук

По желанию: специи или соль со специями

Инструкции:

Нарежьте куриное мясо на брусочки и быстро обжарьте на большом огне на сковороде до золотистой корочки, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте нарезанный сладкий перец к обжаренной курице и продолжайте жарить еще минуту.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, на лаваш намажьте соус из греческого йогурта, чеснока, соли с приправами и кетчупа.

Посыпьте лаваш листьями и мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы.

Равномерно распределите обжаренную курицу с перцем и нарезанные томаты по всей поверхности лаваша.

Сверните лаваш в рулет и немного подогрейте на сухой сковороде, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Подавайте шаурму горячей.

По желанию вы можете добавить свои любимые овощи или сыр в начинку. Наслаждайтесь невероятно вкусной шаурмой!

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