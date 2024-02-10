Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал новый способ приготовления очень популярного и вкусного блюда.

Эктор Хименес-Браво решил приготовить омлет и заодно показать процесс своим подписчикам на странице Инстаграм.

«Готовим омлет, но непростой», – отметил Эктор Хименес-Браво.

Эктор немного сбил сырые яйца и вылил их в горячую сковороду. Когда яйца взялись, Эктор Хименес-Браво лопаткой сложил омлет «конвертом» и выложил его на тарелку.

Далее Хименес-Браво поджарил мелко измельченный лук, томаты и добавил в овощи фасоль.

Омлет по новому.

Омлет по-новому.

Следующий шаг – Эктор Хименес-Браво поджарил куриное филе, порезанное полосочками.

Добавил к филе отварной рис и соевый соус.

«В этом деле важно порезать яйца», – отметил Эктор Хименес-Браво, показывая омлет, изрезанный полосками.

Омлет по-новому.

Омлет по-новому.

Эктор Хименес-Браво объединил все ингредиенты и потряс зеленым лучком.

«Вот такая вкуснятина получилось», - подчеркнул судья «Мастер Шеф».

Отметим, что омлет – это отличный источник белка и других питательных веществ, особенно если к нему добавляют овощи.

Белок в омлете помогает чувствовать себя сытым на долгое время, что может помочь контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

Омлет по-новому.

Кроме того, что омлет легко приготовить, он может быть адаптирован под любые вкусовые предпочтения, что делает его отличным выбором для полноценного и вкусного завтрака, обеда или ужина.

Считается, что человек, не занимающийся регулярно спортом, может есть 2-3 яйца в день, но не больше шести в неделю.

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