Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский показал рецепт своего любимого завтрака на основе яиц.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом простого, вкусного и полезного завтрака – скрембл тоста.

Для приготовления скрембл тоста Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сливочное масло – небольшой кусочек (15 г)

соль

кусочек цельнозерного хлеба

немножечко оливкового масла

К тосту со скремблом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на завтрак добавляет зеленый салат:

листья салата и любая зелень

огурцы, сладкий перец и другие овощи – по желанию

оливковое масло

сок лимона

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает кусочек хлеба оливковым маслом и быстро обжаривает его на разогретой сковороде с обеих сторон.

Далее шеф-повар готовит американский скрембл. Для этого венчиком смешиваем яйца с солью и 1 чайной ложкой воды или молока.

На среднем огне разогреваем сковороду и растапливаем на ней кусочек сливочного масла. Выливаем яйца на сковороду и, когда они начнут схватываться, осторожно начинаем перемешивать яйца от краев к центру.

"Получаем хорошую, волнистую смесь очень нежную и не зажаренную, которая не должна быть полностью готова", – объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Выкладываем скрембл на хрустящий тост и подаем его вместе с зеленым салатом.

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