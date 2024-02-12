Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом простого, вкусного и полезного завтрака – скрембл тоста.
Для приготовления скрембл тоста Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сливочное масло – небольшой кусочек (15 г)
- соль
- кусочек цельнозерного хлеба
- немножечко оливкового масла
К тосту со скремблом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на завтрак добавляет зеленый салат:
- листья салата и любая зелень
- огурцы, сладкий перец и другие овощи – по желанию
- оливковое масло
- сок лимона
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает кусочек хлеба оливковым маслом и быстро обжаривает его на разогретой сковороде с обеих сторон.
Далее шеф-повар готовит американский скрембл. Для этого венчиком смешиваем яйца с солью и 1 чайной ложкой воды или молока.
На среднем огне разогреваем сковороду и растапливаем на ней кусочек сливочного масла. Выливаем яйца на сковороду и, когда они начнут схватываться, осторожно начинаем перемешивать яйца от краев к центру.
"Получаем хорошую, волнистую смесь очень нежную и не зажаренную, которая не должна быть полностью готова", – объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Выкладываем скрембл на хрустящий тост и подаем его вместе с зеленым салатом.
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