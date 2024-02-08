Полицейских полка особого назначения в Днепропетровской области переведут в бригаду "Лють".

Так, всех днепровских спецназовцев, которые возмущались возможной отправкой на фронт - перевели в штурмовую бригаду "Лють".

Также известно, что их полк особого назначения расформируют.

Об этом сообщил замглавы полиции Александр Фацевич.

Он назвал их недовольство "единичным и недопустимым фактом".

"Руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 закона Украины "О Национальной полиции Украины", – заявил Фацевич.

В полиции напомнили, что в 2023 году были приняты изменения в закон, позволившие полицейским особого назначения участвовать в боевых действиях.

Напомним, накануне в сети появилось видео из Днепропетровщины, как полицейские отказались вступать в ВСУ.

Видео "бунта" полицейских, которые не хотели переходить в штурмовую бригаду, повлекло за собой активное обсуждения и недовольство украинцев в сети.

На видео можно услышать, как один из полицейских вспоминает свою предыдущую службу в Беркуте.

Члены полицейского спецподразделения выразили готовность к участию в боевых действиях, но только в пределах своего подразделения. Летом они участвовали в контрнаступлении.

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