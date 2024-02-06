Так, видео "бунта" полицейских, которые не хотели переходить в штурмовую бригаду, повлекло за собой активное обсуждения в сети.
В сети начало распространяться видео собрания полицейских на Днепропетровщине, где шло обсуждение якобы перевода рабочих спецподразделений полиции в штурмовую бригаду МВД "Лють".
В Нацполиции уже пообещали выяснить обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Фацевич в Facebook
Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Фацевич сообщил, что полицейские с первого дня полномасштабной войны находятся на защите Украины.
Спецназовцы разных подразделений с 2022 года стали полноценными комбатантами, когда и была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють".
Также он добавил, что те, кто хочет воевать, отправляется на фронт, а у других работников "есть также немало полицейских задач".
Фацевич подчеркнул, что в Нацполиции выясняют обстоятельства на видео и пообещал, что руководство "примет соответствующие решения".
Украинцы в комментариях поделились мнениями относительно видео и заявления замминистра внутренних дел:
"Привыкли у бабок яблоки трясти по рынкам. а теперь будьте добры идите и выполняйте свои прямые обязанности",
"Читая весь этот балаган, понял одно что время изменилось. Поэтому давно пора чтобы вся полиция была бок о бок со всеми кто защищает наше государство. А тем отдельным му***ам которые пригрелись в безопасности достаточно отсиживаться. и брать поборы...",
"А на**га идти на передок им в тылу не плохо, зарплата 20 тыс и больше, машины меняют и до пенсии дожешь. А потом еще и на пенсии где-то тихо работают в охране...".
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