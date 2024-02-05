На видео можно услышать, как один из полицейских вспоминает свою предыдущую службу в Беркуте.

В Днепре полицейские устроили бунт. Сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в штурмовую бригаду "Лют". На обнародованных видеороликах можно услышать, как некоторые полисмены вспоминают, что раньше служили в рядах "Беркута". Об этом сообщил военный ВСУ Симороз Олег.

"Прошу распространить! Как ветеран российско-украинской войны я считаю такие вещи недопустимыми! Калечить людей на Майдане нравилось за 100 баксов от Захарченко, выходить на пенсию в 40 лет нравится, получать дополнительное вознаграждение 30 тысяч очень нравилось, а вот страну защищать .То у меня вопрос к вам - а кому же вы тогда присягу давали, девочки?", - написал военный.

Бывший народный депутат Борислав Береза отметил, что следователи, опера, патрульные и спецназовцы из других городов не боятся, а эти испугались.

"Зачем нужны такие спецназовцы? Я лично сталкивался на войне с экс-беркутами в Ирпене и в Бахмуте и не видел, чтобы они были напуганы, а эти... Придумывают себе особые условия и ищут себе варианты избегания воевать", - возмутился Береза.

На видео можно услышать, как один из полицейских вспоминает свою предыдущую службу в Беркуте. Члены полицейского спецподразделения выразили готовность к участию в боевых действиях, но только в пределах своего подразделения. Летом они участвовали в контрнаступлении. Руководство Нацполиции пока не комментировало инцидент в Днепре.

В комментариях украинцы возмутились не менее из-за этого инцидента:

"Какой сюр просто, по селам последних дедов забирают, а тут эти быки права качают, один рассказывает что надо всех молодых брать, то о этих быках должны 18-летние ребята защищать, а они только себе премии брать, мерзость просто";

"Когда быть всю жизнь на удержании налогоплательщиков – это ОК. Когда иметь льготы и выходить на пенсию в 45 лет – это ОК. Когда высокая и стабильная з/п от государства, обучение/тренировка – это ОК. Когда действительно нужно защитить это государство и народ - НЕТ, НЕ ОК! Пусть идут налогоплательщики!".

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