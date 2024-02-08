Блины по этому оригинальному рецепту получаются особенными и очень вкусными.

Вкусные, ароматные и простые в приготовлении блины, не требующие особых кулинарных навыков.

Особую роль в этом рецепте блинов играет картофель.

«Недавно открыла для себя картофельные блины... Готовятся просто, получаются очень вкусные со сметаной, а если их подать с грибной начинкой, то, как говорится, за уши не оттащишь», – прокомментировала автор кулинарного блога "kulinarni_vykrutasy".

Как приготовить блины.

Для приготовления блинов кулинар предлагает взять следующие ингредиенты: 250 г картофеля, 100 г лука, 150 г муки, 150 мл молока, 150 мл кипятка, 1 яйцо, 1/2 ч.л. соли, 4 ст.л. растительного масла, зелень.

Ход приготовления блинов: 250 г картофеля и 100 г лука очистить и натереть на крупной терке. В смесь добавить 1 яйцо и 150 мл. молока и перетереть все блендером.

Как приготовить блины.

Добавить в перетертую смесь 1,5 ч.л. соли, 150 гр муки – перемешать.

Следующий шаг в приготовлении блинов – добавляем 250 мл. кипятка и любую зелень.

Как приготовить блины.

Перемешиваем и добавляем 4 ст.л растительного масла.

Разогреваем сковороду и начинаем жарить блины.

Жарим с двух сторон до румяного цвета.

«По рецепту выходит 7-8 блинов», - рассказала автор кулинарного блога.

Отметим, что многим хозяйка знакома проблема, когда блины прилипают к сковороде.

Чтобы этого не случилось, можно сковороду прокалить с солью. То есть, насыпать на сковороду соль, прогреть ее, периодически помешивая. Затем соль высыпать и протереть бумажной салфеткой сковороду, и все - можно жарить блины.

Соль не испортит вкус блюда – блины получатся аппетитными, не прилипнут и не порвутся.

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