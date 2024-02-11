Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько показал простой и быстрый рецепт французского омлета из трех ингредиентов.

Участник "Мастер Шеф" рассказал, что обожает на завтрак блюда из яиц и обычно готовит себе либо скрембл, либо французский омлет. Шеф-повар отметил, что немногие умеют готовить французский омлет, хотя на самом деле это элементарно.

Для приготовления французского омлета нам не нужно ни молоко, ни сметана. Для этого рецепта финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет только:

3 яйца

соль по вкусу

кусочек сливочного масла

Финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько выбивает в миску яйца, добавляет соль и сбивает венчиком до однородности.

На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, выливаем яичную массу и готовим 30 секунд, постоянно помешивая лопаткой. На этом этапе у нас получится что-то вроде скрембла.

Дальше "Мастер Шеф" Николай Люлько равномерно распределяет яйцо по сковороде и жарит его еще 30 секунд, а затем с помощью лопатки заворачивает в рулет – французский омлет готов.

Украинцы в комментариях оценили рецепт омлета от звезды "Мастер Шеф":

"Боже, как я вам благодарна! я теперь каждое утро его им)) мажу сыром, колбаску туда, зелень и заворачиваю 🔥";

"Никогда не знала, что омлет можно готовить без молока или сметаны... 😮 Попробовала – это очень вкусно, и очень просто... Где Вы были раньше со своими советами?! 🤤";

"Выглядит нереально вкусно! 😍";

"это очень вкусно и полезно✊👍".

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.