Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусные и мягкие пончики дома. Дополнительные ароматизаторы, такие как ванильный экстракт, цедра цитрусовых или корица, могут добавить особый вкус вашим пончикам, считает "Мастер Шеф" Ярославский.
Ингредиенты:
- 250 г ложкового кефира
- 1 желток (по желанию)
- 40-45 г сахара
- ванильный сахар или цедра цитруса
- маленькая щепотка соли
- 6 г соды или разрыхлителя
- 3 г лимонного сока
- 15 г растительного масла или теплого сливочного масла
- 325 г муки
- масло для жарки
- сахарная пудра
Инструкции:
Шаг 1: Приготовление теста
В большой миске соедините кефир, сахар, желток (по желанию), соль, масло (или теплое сливочное масло), несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешайте венчиком, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте муку, предварительно смешанную с содой или разрыхлителем, и замешайте тесто. Оно должно быть очень нежным и липким. Не беспокойтесь, это придаст вашим пончикам невероятную нежность.
Шаг 2: Отдых теста
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смажьте руки и поверхность стола растительным маслом и нежно вымесите тесто.
Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы клейковина набухла и тесто стало немного плотнее.
Шаг 3: Формирование пончиков
Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм. Дайте ему отдохнуть еще несколько минут, а затем нарежьте формочкой кольца. Отверстие в середине поможет пончикам хорошо прожариться.
Шаг 4: Жарка
Разогрейте масло для жарки на среднем огне. Будьте внимательны, чтобы не перегреть масло - средний огонь на плите (примерно 6 из 9) подойдет лучше всего, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Жарьте пончики с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.
Шаг 5: Подача
"Мастер Шеф" Ярославский советует, готовые пончики посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.
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