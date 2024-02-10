Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусные и мягкие пончики дома. Дополнительные ароматизаторы, такие как ванильный экстракт, цедра цитрусовых или корица, могут добавить особый вкус вашим пончикам, считает "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты:

250 г ложкового кефира

1 желток (по желанию)

40-45 г сахара

ванильный сахар или цедра цитруса

маленькая щепотка соли

6 г соды или разрыхлителя

3 г лимонного сока

15 г растительного масла или теплого сливочного масла

325 г муки

масло для жарки

сахарная пудра

Инструкции:

Шаг 1: Приготовление теста

В большой миске соедините кефир, сахар, желток (по желанию), соль, масло (или теплое сливочное масло), несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешайте венчиком, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте муку, предварительно смешанную с содой или разрыхлителем, и замешайте тесто. Оно должно быть очень нежным и липким. Не беспокойтесь, это придаст вашим пончикам невероятную нежность.

Шаг 2: Отдых теста

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смажьте руки и поверхность стола растительным маслом и нежно вымесите тесто.

Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы клейковина набухла и тесто стало немного плотнее.

Шаг 3: Формирование пончиков

Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм. Дайте ему отдохнуть еще несколько минут, а затем нарежьте формочкой кольца. Отверстие в середине поможет пончикам хорошо прожариться.

Шаг 4: Жарка

Разогрейте масло для жарки на среднем огне. Будьте внимательны, чтобы не перегреть масло - средний огонь на плите (примерно 6 из 9) подойдет лучше всего, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Жарьте пончики с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.

Шаг 5: Подача

"Мастер Шеф" Ярославский советует, готовые пончики посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.

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