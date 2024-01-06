В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусный львовский сырник.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

творог 9% (в идеале домашний) – 900 г

сметана – 40 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

яйца – 4 больших или 5 средних

сливочное масло 82.5% - 100 г

манка - 40 г

крахмал – 20 г

изюм - 125 г

цедра лимона

Для глазури:

черный шоколад - 80 г

молочный шоколад - 80 г

сливочное масло 82.5% - 70 г

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский блендером перебивает творог, сахар и яйца до однородности, далее добавляет сливочное масло, манку, крахмал и еще раз все хорошо перебивает.

Изюм на одну минуту заливаем кипятком, а затем сливаем и даем стечь лишней воде. Добавляем в творожную массу изюм, цедру лимона и перемешиваем.

Готовую творожную массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает в прямоугольную форму, застеленную пергаментом, и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Даем сырнику остыть.

Чтобы приготовить глазурь, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто растапливает на водяной бане два вида шоколада вместе со сливочным маслом. Когда львовский сырник остынет, покрываем его глазурью.

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