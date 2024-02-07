Салаты из пекинской капусты можно готовить на все вкусы и случаи жизни, как на обычный стол, так и по праздникам.

Хрустящая пекинская капуста будет прекрасно сочетаться с огромным количеством вкусных ингредиентов, пишет Politeka.net.

Салаты из пекинской капусты готовятся просто и быстро, а получаются нежными и легкими. Их можно сделать с крабовыми палочками и кукурузой, с тунцом, ветчиной или только с овощами.

Еще один вариант легкого салата из пекинской капусты – с куриным филе.

Для него понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе вареное (или запеченное) – 150 г., пекинская капуста, кукуруза консерв. – 150 г, помидоры черри – 150 г, сыр твердый – 100 г, соль и перец по вкусу.

Для приготовления заправки в салат из пекинской капусты можно взять сметану – 3 ст.л. и столовую ложку горчицы.

Куриное филе нарезаем кубиком, пекинскую капусту тоже нарезаем – полосками или тоже кубиком.

Помидоры Чери нарезаем половинками, сыр измельчаем на терке.

Добавляем в салат кукурузу, соль и перец. Также пригодятся любимые специи.

Сметану соединяем с горчицей и заправляем салат.

Вот и все, салат из пекинской капусты можно подавать на стол.

Комментируя этот рецепт, пользователи соцсетей отмечают, что вкус у этого салата из пекинской капусты очень нежный.

«Этот салат идеальный. Хорошее сочетание»,

«Непревзойденный вариант»,

«Очень вкусно и аппетитно»,

«Мой любимый салат из пекинской капусты. Рекомендую»,

«Супер для ужина»,

«Вкусно, красиво и легко».

Отметим, что в 100 г листья пекинской капусты содержат всего 16 ккал. Этот овощ отлично подходит для похудения. Ведь содержание сахаров в пекинской капусте около 1.4 г на 100 г, и они полезны.

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