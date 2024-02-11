Салат из пекинской капусты с этими ингредиентами создаст восхитительное сочетание вкуса, наполнит жизненными силами и энергией.

Салат из пекинской капусты готовят и просто с овощами, и с запеченным мясом, и с крабовыми палочками.

Еще один вкусный вариант салата из пекинской капусты – приготовить его с тунцом, пишет Politeka.net.

Ингредиенты для этого блюда нужны достаточно простые – пекинская капуста, консервированный тунец, консервированная кукуруза, вареные яйца – 2 или 3 шт, лук 1 шт (вкуснее будет с красным), соль, перец по вкусу, греческий йогурт и горчица.

Пекинская капуста.

Пекинскую капусту нарезаем. Тунец нужно размять вилкой, а отварные яйца порезать кубиками.

Лук тоже нарезаем. Добавляем ко всем ингредиентам кукурузу, соль и перец, заправляем соусом из несладкого йогурта и горчицы.

Также к салату из пекинской капусты и тунца отлично подойдет готовый соус цезарь или тартар. Или же обычный майонез.

Все салаты из пекинской капусты можно дополнять вкусными ингредиентами. И этот салат с тунцом не исключение.

По желанию, к нему можно добавить болгарский перец, свежий огурец, сыр, зелень, помидор.

Для заправки смешайте несладкий йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

Салат из пекинской капусты.

Отметим, мясо тунца приятное по вкусу, низкокалорийное и питательное. В нем нет углеводов и пищевых волокон. Также тунец богат некоторыми витаминами и микроэлементами.

Благодаря отсутствию углеводов, низкому содержанию жиров и калорий тунец является диетическим продуктом. Его можно добавлять в меню во время похудения, потому что ниацин вовлечен в превращении углеводов и жиров в энергию.

Однако тунец нельзя употреблять тем, кто имеет аллергию. С осторожностью следует потреблять и тем, кто страдает болезнями почек. Ведь часто врачи рекомендуют в этом случае контролировать и ограничивать количество белка в рационе, а тунец относится к высокобелковым продуктам.

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