Морковь по-корейски – это сочная и ароматная закуска, которую можно приобрести в магазине или сделать в домашних условиях.
Приготовление моркови по-корейски приобрело такую популярность, что на полках магазинов появилась даже соответствующая смесь специй.
Готовить морковь по-корейски действительно быстро и просто. Кроме того, ее можно использовать в качестве ингредиента в других блюдах. Например, в салатах.
Так, с морковью по-корейски можно приготовить сытный салат с фасолью. Рецептом поделилась автор кулинарного блога «vera_cooking8».
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты – 120г вареного куриного филе, 120г моркови, 120г консервированной фасоли (или отварной), ст.л майонеза, зелень соль.
Салат с морковью по-корейски.
Автор блога отмечает, что именно с морковью по-корейски этот салат будет еще вкуснее.
Ход приготовления простой – выкладываем в тарелку морковь, добавляем порезаное вареное куриное филе, фасоль, зелень по вкусу, ст.л майонеза и соль.
Перемешиваем и можно подавать на стол.
Еще один способ использовать морковь по-корейски – сделать салат с крабовыми палочками.
Крабовые палочки нарезаем соломкой, яйца натираем на большой терке.
Салат с морковью по-корейски.
Также натираем плавленый сырок. Добавляем к ингредиентам морковь по-корейски и заправляем майонезом.
Также для этого салата можно крабовые палочки и яйца не натереть, а порезать кубиками.
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