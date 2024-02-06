Знаменитая морковь по-корейски прекрасно подходит не только как закуска, но и как ингредиент к салатам.

Морковь по-корейски – это сочная и ароматная закуска, которую можно приобрести в магазине или сделать в домашних условиях.

Приготовление моркови по-корейски приобрело такую ​​популярность, что на полках магазинов появилась даже соответствующая смесь специй.

Готовить морковь по-корейски действительно быстро и просто. Кроме того, ее можно использовать в качестве ингредиента в других блюдах. Например, в салатах.

Так, с морковью по-корейски можно приготовить сытный салат с фасолью. Рецептом поделилась автор кулинарного блога «vera_cooking8».

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты – 120г вареного куриного филе, 120г моркови, 120г консервированной фасоли (или отварной), ст.л майонеза, зелень соль.

Салат с морковью по-корейски.

Автор блога отмечает, что именно с морковью по-корейски этот салат будет еще вкуснее.

Ход приготовления простой – выкладываем в тарелку морковь, добавляем порезаное вареное куриное филе, фасоль, зелень по вкусу, ст.л майонеза и соль.

Перемешиваем и можно подавать на стол.

Еще один способ использовать морковь по-корейски – сделать салат с крабовыми палочками.

Крабовые палочки нарезаем соломкой, яйца натираем на большой терке.

Салат с морковью по-корейски.

Также натираем плавленый сырок. Добавляем к ингредиентам морковь по-корейски и заправляем майонезом.

Также для этого салата можно крабовые палочки и яйца не натереть, а порезать кубиками.

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