Этот аппетитный салат обязательно порадует хозяек и моментально разлетится среди тех, кто соберется за столом на обед или ужин.

Этот салат с совсем небольшим количеством ингредиентов достаточно бюджетный и в том числе благодаря форме нарезанных ингредиентов называется «Копейка».

«Салат Копейка. Очень бюджетный и вкусный!», - отметила фудблогер Мария Хрипко на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты для этого салата такие: Охотничья колбаса, Вареная морковь, Огурец квашеный, Лук, Майонез, Специи.

Ход приготовления салата «Копейка» мегапростой: все ингредиенты нужно нарезать кружочками, заправить майонезом и специями.

Вот и все, салат «Копейка» можно подавать к столу!

Отметим, что квашеные огурцы содержат витамин К, который обнаруживается только в ферментированных продуктах. Этот продукт также богат витаминами группы В, витаминами С и Е и минералами, такими как цинк, магний, медь, марганец, калий, натрий, фтор, фосфор и природные антиоксиданты.

Квашение – это натуральный источник пробиотиков, эффективно защищающих от возбудителей простуды и укрепляющих иммунитет.

Однако следует помнить, что не следует путать квашеные и маринованные продукты. Маринование считается более вредным, так как такие продукты готовятся с добавлением уксуса и пастеризуются.

Также диетологи не рекомендует употреблять овощи из банки в больших количествах из-за содержания соли. Норма составляет треть от дневной нормы овощей. Следует есть их в первой половине дня или в обед не более 60 – 120 граммов.

В холодное время регулярно добавляйте квашение в свой рацион.

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