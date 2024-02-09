Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить насыщенные макароны в соусе вместе с кусочком мяса. Кулинар рассказывает, благодаря острому перцу, блюдо получается очень согревающим.

Ингредиенты:

Для соуса: 3 болгарских перца 2 больших томата или черри 2 головки чеснока 1 средней остроты перчик Масло (подсолнечное или оливковое) Ароматные травы (чабрец, орегано, базилик) Соль по вкусу 50-70 г сливок

Дополнительные опции: 100-120 г бекона Оливки или баклажаны (по желанию)

Для макарон: 450-500 г макарон (например, фузили) 100-130 г твердого сыра или брынзы

Дополнительные ингредиенты: Листики базилика Душистое масло (по желанию)



Инструкции:

1. Подготовка соуса:

Разрезать перцы пополам, удалить семена и серединку. Разместить на фольге на противне, кожурой вверх, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавить туда же целые томаты, нарезанную головку чеснока, острый перчик, ароматные травы, посолить и полить маслом.

Запекать под верхним грилем около 20 минут, пока кожура перца не почернеет. Затем накрыть пленкой и дать остыть.

2. Приготовление соуса:

Очистить перцы и томаты от кожуры, выжать чеснок.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, в блендере смешать все овощи вместе с соком, образовавшимся в процессе запекания.

На сковороде обжарить бекон, добавить овощной соус, при необходимости добавить соль, травы и сливки.

3. Приготовление макарон:

Отварить макароны в хорошо подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.

Переложить отваренные макароны на сковороду с соусом, добавить немного воды для создания редкого соуса.

Натереть сыр и добавить его к макаронам. Перемешать, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавить порванные листики базилика и по желанию сверху полить душистым маслом.

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