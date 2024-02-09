Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить насыщенные макароны в соусе вместе с кусочком мяса. Кулинар рассказывает, благодаря острому перцу, блюдо получается очень согревающим.
Ингредиенты:
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Для соуса:
- 3 болгарских перца
- 2 больших томата или черри
- 2 головки чеснока
- 1 средней остроты перчик
- Масло (подсолнечное или оливковое)
- Ароматные травы (чабрец, орегано, базилик)
- Соль по вкусу
- 50-70 г сливок
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Дополнительные опции:
- 100-120 г бекона
- Оливки или баклажаны (по желанию)
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Для макарон:
- 450-500 г макарон (например, фузили)
- 100-130 г твердого сыра или брынзы
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Дополнительные ингредиенты:
- Листики базилика
- Душистое масло (по желанию)
Инструкции:
1. Подготовка соуса:
Разрезать перцы пополам, удалить семена и серединку. Разместить на фольге на противне, кожурой вверх, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавить туда же целые томаты, нарезанную головку чеснока, острый перчик, ароматные травы, посолить и полить маслом.
Запекать под верхним грилем около 20 минут, пока кожура перца не почернеет. Затем накрыть пленкой и дать остыть.
2. Приготовление соуса:
Очистить перцы и томаты от кожуры, выжать чеснок.
"Мастер Шеф" Ярославский делится, в блендере смешать все овощи вместе с соком, образовавшимся в процессе запекания.
На сковороде обжарить бекон, добавить овощной соус, при необходимости добавить соль, травы и сливки.
3. Приготовление макарон:
Отварить макароны в хорошо подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.
Переложить отваренные макароны на сковороду с соусом, добавить немного воды для создания редкого соуса.
Натереть сыр и добавить его к макаронам. Перемешать, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавить порванные листики базилика и по желанию сверху полить душистым маслом.
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