Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт блинчиков с идеальным дополнением.

Блины по этому рецепту вкусно есть и с соленой начинкой, и со сладкой. В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила приготовить блинчики с апельсиновой карамелью.

Рецепт очень простой. Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

мука - 200 г

яйцо - 1 шт.

щепотка соли

сахар - 1 ст.л.

растительное масло - 2 ст.л.

горячая вода - 300 мл

молоко 2,6-3,2% - 300 мл

Чтобы приготовить апельсиновую карамель, нам понадобятся такие ингредиенты:

апельсин - 2 средних

масло сливочное - 40 г

по желанию можно добавить ликер Куантро - 2 ст. л.

сахар - 4 ст.л. с горкой

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйцо с сахаром и растительным маслом. Добавляем соль, половину молока и перемешиваем венчиком.

Затем добавляем муку и размешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Добовляем вторую половину молока и размешиваем, в конце вливаем воду и снова перемешиваем тесто на блины.

На разогретой сковороде жарим блинчики с обеих сторон.

Для приготовления апельсиновой карамели "Мастер Шеф" Елизавета Глинская снимает цедру апельсинов и бланширует ее, заливая кипятком три раза. Апельсин чистим, нарезаем его филе дольками и смешиваем с цедрой.

На сковородку отправляем сахар и доводим его до карамельного состояния, обязательно помешивая лопаткой. Добавляем к карамели сливочное масло, ликер по вкусу и апельсин, перемешиваем и увариваем несколько минут на маленьком огне.

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