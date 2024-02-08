Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт блинчиков с идеальным дополнением.
Блины по этому рецепту вкусно есть и с соленой начинкой, и со сладкой. В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила приготовить блинчики с апельсиновой карамелью.
Рецепт очень простой. Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- мука - 200 г
- яйцо - 1 шт.
- щепотка соли
- сахар - 1 ст.л.
- растительное масло - 2 ст.л.
- горячая вода - 300 мл
- молоко 2,6-3,2% - 300 мл
Чтобы приготовить апельсиновую карамель, нам понадобятся такие ингредиенты:
- апельсин - 2 средних
- масло сливочное - 40 г
- по желанию можно добавить ликер Куантро - 2 ст. л.
- сахар - 4 ст.л. с горкой
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйцо с сахаром и растительным маслом. Добавляем соль, половину молока и перемешиваем венчиком.
Затем добавляем муку и размешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Добовляем вторую половину молока и размешиваем, в конце вливаем воду и снова перемешиваем тесто на блины.
На разогретой сковороде жарим блинчики с обеих сторон.
Для приготовления апельсиновой карамели "Мастер Шеф" Елизавета Глинская снимает цедру апельсинов и бланширует ее, заливая кипятком три раза. Апельсин чистим, нарезаем его филе дольками и смешиваем с цедрой.
На сковородку отправляем сахар и доводим его до карамельного состояния, обязательно помешивая лопаткой. Добавляем к карамели сливочное масло, ликер по вкусу и апельсин, перемешиваем и увариваем несколько минут на маленьком огне.
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