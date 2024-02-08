Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить фрикадельки из рыбы вместе с томатами.

Ингредиенты:

400 г отжатого филе минтая

75 г поджаренного лука (или 150 г сырого)

50 г твердого сыра (по желанию)

1 яйцо

Соль, перец

Для соуса:

100 г лука

2 зубчика чеснока

30 г растительного масла

200 г томатов в собственном соке

Соль, перец, сухие травы

40 г сливок

Зелень для подачи

Приготовление:

Филе минтая подготавливается из целой рыбы или используется готовое. Удаляем косточки и лишнюю влагу, выжимая через вафельное полотенце, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

На масле обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета.

Смешиваем филе минтая с луком и пропускаем через мясорубку. Добавляем яйцо, соль, натираем сыр, тщательно вымешиваем фарш.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, смазываем руки маслом и формируем фрикадельки.

Для соуса обжариваем лук, добавляем чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды. Перемешиваем и доводим по вкусу, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Обжариваем фрикадельки, погружаем их в соус, накрываем крышкой и тушим 6 минут.

Поворачиваем фрикадельки, поливаем соусом и тушим еще 6 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, подаем быстро - посыпаем измельченной зеленью.

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