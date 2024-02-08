Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить фрикадельки из рыбы вместе с томатами.
Ингредиенты:
- 400 г отжатого филе минтая
- 75 г поджаренного лука (или 150 г сырого)
- 50 г твердого сыра (по желанию)
- 1 яйцо
- Соль, перец
Для соуса:
- 100 г лука
- 2 зубчика чеснока
- 30 г растительного масла
- 200 г томатов в собственном соке
- Соль, перец, сухие травы
- 40 г сливок
- Зелень для подачи
Приготовление:
Филе минтая подготавливается из целой рыбы или используется готовое. Удаляем косточки и лишнюю влагу, выжимая через вафельное полотенце, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
На масле обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета.
Смешиваем филе минтая с луком и пропускаем через мясорубку. Добавляем яйцо, соль, натираем сыр, тщательно вымешиваем фарш.
"Мастер Шеф" Ярославский делится, смазываем руки маслом и формируем фрикадельки.
Для соуса обжариваем лук, добавляем чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды. Перемешиваем и доводим по вкусу, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Обжариваем фрикадельки, погружаем их в соус, накрываем крышкой и тушим 6 минут.
Поворачиваем фрикадельки, поливаем соусом и тушим еще 6 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, подаем быстро - посыпаем измельченной зеленью.
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