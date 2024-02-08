Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить фрикадельки из рыбы вместе с томатами.

Ингредиенты:

  • 400 г отжатого филе минтая
  • 75 г поджаренного лука (или 150 г сырого)
  • 50 г твердого сыра (по желанию)
  • 1 яйцо
  • Соль, перец

Для соуса:

  • 100 г лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 30 г растительного масла
  • 200 г томатов в собственном соке
  • Соль, перец, сухие травы
  • 40 г сливок
  • Зелень для подачи

Владимир Ярославский

Приготовление:

Филе минтая подготавливается из целой рыбы или используется готовое. Удаляем косточки и лишнюю влагу, выжимая через вафельное полотенце, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

На масле обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета.

Смешиваем филе минтая с луком и пропускаем через мясорубку. Добавляем яйцо, соль, натираем сыр, тщательно вымешиваем фарш.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, смазываем руки маслом и формируем фрикадельки.

Для соуса обжариваем лук, добавляем чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды. Перемешиваем и доводим по вкусу, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Обжариваем фрикадельки, погружаем их в соус, накрываем крышкой и тушим 6 минут.

Поворачиваем фрикадельки, поливаем соусом и тушим еще 6 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, подаем быстро - посыпаем измельченной зеленью.

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